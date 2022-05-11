Как пишет NYT, Алехина решила покинуть Россию после того, как 21 апреля Пресненский суд Москвы решил заменить для нее меру наказания с ограничения свободы на реальный срок.

Чтобы скрыться от московской полиции, Алехиной пришлось переодеться в форму курьера службы доставки Delivery Club. Затем друг отвез ее к границе Беларуси и Литвы. У Алехиной была литовская виза и российский внутренний паспорт — загранпаспорт у нее забрали. Она смогла пересечь границу лишь спустя неделю.

При первой попытке перейти границу ее на шесть часов задержали белорусские пограничники, но затем отпустили. Во второй раз дежурный офицер не пропустил ее, однако задерживать не стал. Границу Алехина смогла перейти лишь с третьей попытки, благодаря друзьям за пределами страны. Один из них — исландский мастер перформанса Рагнар Кьяртанссон — убедил европейскую страну, пожелавшую остаться неназванной, предоставить Алехиной проездной документ, дающий ей, в сущности, тот же статус, что и гражданам ЕС. Этот документ тайно доставили в Беларусь, после чего Алехина смогла на автобусе доехать до Литвы.

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj — The New York Times (@nytimes) May 10, 2022

"Я была счастлива, что сделала это, потому что это было непредсказуемое и большое" "отвали" (Алехина использовала более крепкое выражение, замечает NYT) российским властям. "Я до сих пор не до конца понимаю, что я сделала", сказала активистка в интервью NYT.

Как пишет издание, во время интервью рядом с Алехиной были и другие участницы Pussy Riot, вынужденные покинуть Россию, в том числе девушка Алехиной, московский муниципальный депутат Люся Штейн. Она сообщила о своем отъезде из России 8 апреля. Как пишет NYT, Штейн тоже пришлось замаскироваться под курьера Delivery Club.

"Звучит как шпионский роман", — говорит о своем побеге Алехина. По ее словам, она смогла выехать в Европу, несмотря на то, что ее объявили в розыск, благодаря хаотичности российских правоохранительных органов: "Отсюда они выглядят как большой демон, но если смотреть изнутри, то они очень неорганизованны. Правая рука не знает, что делает левая".