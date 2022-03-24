В первые весенние выходные в Клайпеде было совершено жестокое убийство. Полиция на месте преступления задержала двоих подозреваемых. Была установлена личность убитого, его тело передали близким. Но потом выяснилось, что мужчина жив. Об этом близкие узнали, стоя у урны с прахом покойного. Через 15 минут урну должны были везти на кладбище.

"Уже почти две недели как официально меня объявили мертвым. И никто мне не говорит, как мне вернуться в число живых. Полицейские взяли мои отпечатки пальцев, попытаются сравнить с теми, которые брали, когда делали паспорт. Выяснят, точно ли я это я. Я надеюсь, отпечатки совпадут. Хотя мне говорили, что должны еще взять ДНК и сравнить с ДНК моей мамы. Потом суд должен признать меня живым. Пока я нахожусь между небом и землей. В любом случае это займет какое-то время. Я ничего не могу сделать, мои документы недействительны", – рассказал Томас Н.

Он "умер" две недели назад, когда копию его паспорта нашли у жестоко убитого человека. После этого и началась вся эта история.

Каунасец Томас Н., которому 44 года, 5 лет назад переехал в Палангу. После смерти жены он решил начать новую жизнь. Он работал поваром в одном из ресторанов. А в январе 2021 г заболел тяжелым инфекционным заболеванием.

"Меня положили в Клайпедскую больницу, где я до сих пор и нахожусь. В мае 2021 г. делали операцию на легких. Я иду на поправку, но получу инвалидность. Меня обещали выписать в начале апреля, но сейчас не знаю, как будет на самом деле", – сказал Томас Н.

Вскоре после первых выходных марта он узнал, что его признали мертвым.

"Врач хотела выписать мне лекарства, а система показала, что меня нет в живых. В больничной кассе не наши никакой информации. Позвонили в отдел метрикации, там сказали, что у них есть свидетельство о моей смерти. Мы обратились в полицию", – sрассказал Томас Н.

Томас позвонил дочери, а она ответила, что сейчас как раз они собираются его хоронить.

"Я ей выслал свое фото с телефона. Она прислала мне фото урны. Дочь спросила, кого же тогда они хоронят, если я жив. Якобы близким мое тело передала клайпедская полиция. Его кремировали в Польше и планировали хоронить в Каунасе", – рассказал Томас Н.

Урну забрала клайпедская полиция.

"Насколько я знаю, сейчас они выясняют, как все произошло. Следователь сказала, что вскоре выяснится реальная личность покойного", – сказал Томас Н.

"Официально меня нет в живых, меня убили 6 марта в доме на ул. Саусё 15-осёс, в Клайпеде. Судмедэксперт сказал моему брату, что голова и лицо были так изуродованы, что ему не стоит ехать из Каунаса на опознание в Клайпеду, все равно не узнает", – продолжил мужчина.

По словам Томаса Н., личность убитого полиция установила по найденной у него копии паспорта.

Полиция выясняет личность покойного, но для Томаса Н. это не секрет. Он знает, что покойный - 33-летний Витаутас П., с которым он познакомился в больнице.

"Он тоже из Каунаса, из Кармелавы, так мы и подружились. Мы договорились, что когда выйдем из больницы, останемся в Клайпеде. Я знал, что после операции не смогу работать, буду получать деньги по инвалидности. Его выписали раньше, 23 февраля. У него не было денег, я дал ему свой телефон и 200 евро на аренду жилья. Дал и социальную карту, на которую мне переводили пособие, чтобы он мог купить себе поесть и мог жить, пока я нахожусь в больнице. Чтобы оплачивать счета с ее помощью, нужен был документ, удостоверяющий личность. Так у него оказалась копия моего паспорта", – рассказал Томас Н.

На этом дружба между мужчинами и закончилась. Витаутас П. ушел из больницы и пропал.

Томас Н. обратился в полицию и заблокировал свою социальную карту.

"Я связался с сестрой Витаутаса П. и узнал, что он 6 лет сидел в тюрьме за телефонное мошенничество. В Клайпеде он снял квартиру, но в тот же день устроил там оргию, хозяйка его выгнала. Как он оказался там, где был убит, я не знаю. Сначала полиция уверяла меня, что никаких доказательств нет, но потом чудом появились образцы крови, сейчас исследуют ДНК. Я рассказал полиции все, что знал, но меня удивляют методы работы полиции, для опознания хватило копии паспорта", - сказал Томас Н, заметив, что ему придется жить в больнице, пока его не вернут в ряды живых людей.

Он рассматривает вариант требовать у полиции компенсации за доставленные неудобства.

Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене подтвердила, что личность убитого была установлена по копии документа.

"Сейчас в полиции проводят внутреннее расследование", – сказала она.

Прокурор Арунас Саунорюс поствердил, что в результата ДНК теста выяснилось, что был убит Витаутас П.