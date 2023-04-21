Убийство женщины в Вильнюсе: полиция выясняет обстоятельства реагирования на сообщения соседей

"В настоящее время идет процесс выяснения обстоятельств, в ходе которого будут оценены все обстоятельства", — подтвердил он.

Официальная проверка действий должностных лиц пока не начата.

Как ранее сообщила полиция, 19 апреля около 13.50 час. в Вильнюсе, в квартире по адресу ул. Архитекту, были обнаружены тела двух человек – женщины (2003 г. р.) и мужчины (2001 г. р.).

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По предварительным данным, мужчина смертельно ранил свою подругу, затем смертельно ранил себя. Начато предварительное расследование по факту убийства.

Р. Матонис подтвердил, что соседи вышеупомянутой пары и ранее сообщали в полицию о возможном насилии, шуме. По словам представителя полиции, за последнее время подобные сообщения поступали в феврале и накануне предполагаемого убийства — 18 апреля.

"Поступило сообщение о насилии, которое не подтвердилось", – так Р. Матонис прокомментировал сообщение, поступившее 18 апреля.

Эту ситуацию также прокомментировали и в Едином центре помощи (ЕЦП), принимающем экстренные вызовы. ЕЦП подтвердил, что было требование проверить зафиксированную в информационной системе информацию, связанную со звонком в ЕЦП 18 апреля.

По данным ЕЦП, после проверки данных в информационной системе было установлено, что звонок с улицы Архитекту поступил в 19.52 час. Ответившая на него сотрудник выяснила адрес места происшествия, прочие важные обстоятельства, подготовила и передала в полицию сообщение о необходимости оказания помощи на месте происшествия.

"В сообщении указывалось, что соседку избивает муж, возможно, присутствуют маленькие дети, позвонившая слышит крики о помощи. Приняв во внимание обстоятельства, оператор классифицировала инцидент как "насилие в близком окружении", — говорится в пресс-релизе ЕЦП.

ЕЦП подчеркнул, что полиция, реагируя на сообщение и оценивая указанную в нем информацию, тоже может прослушивать аудиозаписи звонков.

"После оценки всей собранной информации, было установлено, что ответившая на звонок оператор Единого центра помощи надлежаще выполнила свои обязанности. Она –профессиональный и многолетний сотрудник, обладающий большим и ценным опытом. Благодаря вышеупомянутому сотруднику спасено немало жизней – об этом свидетельствует благодарность, которую ей вручила Комиссия Сейма Литовской Республики по предотвращению самоубийств и насилия", – говорится в пресс-релизе ЕЦП.