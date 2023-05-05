Убийство 4-летней в Вевисе: полиция ответила, где находится подозреваемая

Специалист Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала, что Вильнюсский участковый суд 13 апреля удовлетворил заявку прокурора и назначил подозреваемой в убийстве дочери женщине (1991 г.р.) комплексную психиатрическую экспертизу в стационаре.
По словам представителя прокуратуры, подозреваемая находится в больнице под наблюдением врачей.
"Мы ждем результатов комплексной стационарной психиатрической экспертизы", – сказала Виткаускайте-Шаткаускене.
Больше никакой информации прокуратура не предоставила.
Напомним, что в начале апреля в доме в Вевисе было обнаружено тело девочки (2018 г.р.), подозревают, что ребенок был утоплен.
Подозрения предъявлены матери (1991 г.р.) покойной, она была доставлена в больницу.
Начато расследование по факту убийства члена семьи. Расследование продолжается. За убийство подозреваемой грозит лишение свободы на срок 8-20 лет или пожизненное лишение свободы.
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