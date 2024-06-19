У жителей осталось полторы недели для отказа от участия в пенсионном страховании

В пресс-релизе сказано, что в систему дополнительного страхования включены около 60 000 жителей. Это либо те, кто никогда не участвовал в системе, либо те, кто в 2021 г. отказался от накопления.

Согласно закону, жителей старше 18 и младше 40 лет включают в систему каждые три года, если они работают по найму или на себя. В систему включают и работающих студентов, и работающих в Литве иностранцев.