У жителей осталось полторы недели для отказа от участия в пенсионном страховании

В пресс-релизе сказано, что в систему дополнительного страхования включены около 60 000 жителей. Это либо те, кто никогда не участвовал в системе, либо те, кто в 2021 г. отказался от накопления.
Согласно закону, жителей старше 18 и младше 40 лет включают в систему каждые три года, если они работают по найму или на себя. В систему включают и работающих студентов, и работающих в Литве иностранцев.
Проверить, включили ли вас в систему, можно на сайте www.sodra.lt/gyventojui или по номеру (+370) 5 250 0883. Чтобы вас своевременно информировали об изменениях, важно своевременно обновлять контактные данные на странице „Содры“. Для этого выберите в меню „Способы получения информации“ („Mano pasirinkti informacijos iš „Sodros“ gavimo būdai“) способ информирования. Кроме того, пересмотрите установки вашей почты, чтобы письма из „Содры“ не шли в спам. Людям, которые не читают письма на сайте „Содры“, высылают регистрированные письма по месту жительства.
Если вас включили в систему, у вас есть 3 варианта – самостоятельно заключить договор с выбранной компанией, ничего не делать и тогда, компанию вам подберет „Содра“ или отказаться от участия.
Для отказа надо подключиться к своему профилю на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Там вы найдете автоматически созданное заявление об отказе. Вам останется только выбрать опцию отказа.
До сих пор почти 29 000 человек, включенных в систему, отказались от участия в ней. Больше 2000 самостоятельно заключили договор об участии в системе с выбранной компанией.
Если человек решит участвовать в дополнительном пенсионном накоплении в фондах второй ступени, то в зависимости от выбранного тарифа он будет переводить в фонд 3% от своих доходов и 1,5% от средней зарплаты за него будет переводить государство.
Взносы начнут переводить с 1 июля.