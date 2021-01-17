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Не опасаясь лютого воскресного холода, жители Вильнюса поспешили на природу.
У Зеленых озер в Вильнюсе – наплыв людей: купаются, играют и устраивают пикники
© DELFI / Orestas Gurevičius

Фотограф Delfi запечатлел толпу людей у ​​столичных Зеленых озер. Однако, хотя многие хотят полюбоваться природой, большинство из них, как рекомендовано во время пандемии, держатся на безопасном расстоянии и носят маски.

Купание в озере, различные игры, колбаски на гриле - такие развлечения жителей Вильнюса в фоторепортаже фотографа Delfi:

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