У Зеленых озер в Вильнюсе – наплыв людей: купаются, играют и устраивают пикники

Фотограф Delfi запечатлел толпу людей у ​​столичных Зеленых озер. Однако, хотя многие хотят полюбоваться природой, большинство из них, как рекомендовано во время пандемии, держатся на безопасном расстоянии и носят маски.

Купание в озере, различные игры, колбаски на гриле - такие развлечения жителей Вильнюса в фоторепортаже фотографа Delfi: