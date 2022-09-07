У здания правительства состоялся протест служащих системы МВД

В пикете приняли участие 15 сотрудников разных служб МВД.

"Цель протеста - обратить внимание правительства, чтобы после переписки, которая длилась год, наконец-то повернулись бы к служащим и решили вопрос социальных гарантий, как полагается по закону", – сказала председатель Литовской федерации служащих правоохраны Лорета Сощекене.

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По ее словам, часть служащих вынуждены из своего кармана оплачивать расходы на транспорт во время службы.

"Эта проблема в основном касается полицейских, пограничников и работников тюрем и колоний. В два или в три раза больше приходится платить самим, поскольку есть разные ограничения, формулы подсчета, получается, что служащий сам финансирует государство", – сказала она.

Служащие предлагают увеличить выплаты на горючее почти в два раза: с 0,08 евро до 0,15 евро за километр. Сощекене сказала, что правительство не гарантирует служащим социальные гарантии и обещала другие пикеты в связи с этим вопросом.

Национальное объединение профсоюзов служащих в среду сообщило и о системных проблемах, которые не решаются уже давно.

"Одна из таких проблем - компенсация расходов на поездку на работу и с нее. А сейчас, когда горючее сильно подорожало – этот вопрос стал особенно актуальным", – сказал председатель организации Саулюс Джяутас.

Билотайте сказала журналистам, что ни одно правительство не уделяло столько внимания проблемам служащих, как действующее. По ее словам, при формировании бюджета системы внутренних дел много внимания уделяется повышению зарплат служащих, их обеспечению, привлечению новых кадров.

"Это правительство заботится о служащих, и бюджет сейчас рекордный - ни одно правительство не уделяло столько внимания, бюджет в этом году больше на 60 млн. евро", – указала министр.

"Из них 30 млн. евро – это зарплаты, 27 млн. евро - обеспечение, 0,5 млн. евро - деньги на жилье. И конечно же, компенсации за дорогу – 4,4 млн. евро, в это на 0,6 млн. евро больше, чем в прошлом году", – сказала министр.

По словам Билотайте, решение проблем, о которых говорили во время пикета, будет представлено в ближайшее время.

"Решения скоро будут, поэтому мне интересно, почему выбрана такая форма протеста", – сказала она.