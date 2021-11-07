У здания правительства состоится протест против политики в отношении мигрантов: не хотим, чтобы граница стала кладбищем

"Мы получаем просьбы о помощи от людей, которые застряли на границе, в лесах, без еды и теплой одежды. Уже были случаи, когда таких людей находили мертвыми у границы с Польшей. Мы стараемся помочь, чем можем, собираем гуманитарную помощь, но если не будет помощи госучреждений, вряд ли удастся избежать смертей. Мы против того, чтобы наша граница превратилась в кладбище, поэтому не можем молчать и требуем ответственности руководства страной", – сказала одна из организаторов акции, представитель профсоюза 1 мая Эмилия Швобайте.
По словам организаторов протеста, своим опытом поделятся иностранцы, которые уже получили убежище в Литве, граждане Литвы и представители неправительственных организаций, которые оказывают гуманитарную помощь мигрантам на границе. Подписана петиция - ее подписали 27 неправительственных организаций, гражданских движений и около 1000 жителей Литвы.
По словам организаторов акции, неизвестно, сколько мигрантов сейчас находится у границы Литвы – пограничники Литвы и Беларуси не впускают их на территорию своих стран, не дают и уехать домой. Кроме того, СМИ не дают фиксировать процесс разворота мигрантов, нет сотрудничества с гуманитарными организациями в вопросы оказания помощи мигрантам.
"Нынешняя политика правительства Литвы – недальновидная, в ее основе лежат страх и необдуманные решения. Мы должны думать о том, как избежать создания гетто, интегрировать людей, особенно детей. Иначе мы увидим рост напряжения в обществе, придется больше денег инвестировать в колючую проволоку, а это никому не придаст ощущения безопасности", – сказала глава Литовской партии зеленых Ева Будрайте.
Организаторы протеста" Литовский совет беженцев, профсоюз 1 мая, студенческое движение "Зов".
Организаторы выдвинули правительству 8 конкретных требований. В их числе – призыв не возвращать мигрантов в Беларусь, создать реальные условия для того, чтобы они могли подать прошение об убежище. Требуют также улучшить условия проживания мигрантов в центрах беженцев, предоставить им необходимую медицинскую помощь и социальные услуги, дать возможность неправительственным организациям предоставлять помощь просителям убежища и следить за соблюдением их прав.
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