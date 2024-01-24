У здания правительства проходит акция протеста съехавшихся в Вильнюс фермеров

Перед началом акции у здания правительства было около двухсот фермеров. Литовский сельскохозяйственный союз прогнозировал, что соберется несколько тысяч человек. В митинге примут участие депутаты Вигилиюс Юкна, Зигмантас Бальчитис, Йонас Пинскус.
Участники акции принесли плакаты "Литва, твоя деревня умирает", "Куда ты идешь, Литва, остановись", "Нет фермеров, нет еды, нет будущего" и др, и флаги Литвы, своих регионов и организаций.
По словам председателя Литовского сельскохозяйственного союза, организовавшего всю акцию протеста 23–26 января, Игнаса Хофманаса, на митинг соберутся несколько тысяч фермеров.
Кроме того, в среду руководство союза встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен. По словам Хофманаса, надеются, что участникам протеста выйдут ответственные за сферу сельского хозяйства министры и депутаты.
Напомним, что фермеры на сельскохозяйственной технике приехали в столицу во вторник и оставили ее на проспекте Гедиминаса и близлежащих улицах.
Хофманас информировал, что к вечеру во вторник в столице собралось около 900 единиц сельскохозяйственной техники. В центре города до пятницы ограничено движение.
Сельскохозяйственный союз выступает против порядка восстановления многолетних лугов, повышения акциза на топливо, неблагоприятного для фермеров расширения охраняемых территорий, напоминает о том, что не решен молочный кризис. Кроме того, напоминает о том, что через Литву возят российское зерно.
Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас в Брюсселе встречался с еврокомиссаром, отвечающим за сферу сельского хозяйства. 23 января он сказал, что часть требований фермеров учитывают – уже зарегистрирован закон о снижении акциза на "зеленое" дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.