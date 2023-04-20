"Белорусы как в Литве, так и в Беларуси борются за право на независимость страны. В этой борьбе Литва нас поддержала, мы верим, что и впредь будет поддерживать. Нам много раз приходилось протестовать против интеграции Беларуси и России под лозунгом "Беларусь - это не Россия". Сейчас мы снова выходим и призываем диаспору поддержать нас. Литва – ближайшая союзница белорусов и пример, как надо защищать национальную идею, любовь к родине и чтить своих предков. Мы благодарим парламент за рациональность и дальновидность, надеемся на понимание со стороны Гитанаса Науседы в вопросе положения людей из Беларуси".
В Литве проживает больше 48 000 белорусов.
По данным Delfi, 86% участников опроса покинули свою страну, поскольку спасались от политического преследования, и выбрали Литву за ее политику. Всего 10% белорусов пользуются программами социальной помощи, у 70% есть стабильный источник доходов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Internete tykantys pavojai: netikros anketos, kurjeriai ir investicijų platformos siurbia tūkstančius eurų iš lietuvių 3 saugumo patarimai perkant internetu
TOP новостей
После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы
Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...
В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?
Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...
Генкомиссар рассказал о предполагаемом виновнике ДТП в Каунасском районе: факты из биографии шокируют
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела рассказал, что...
У здания парламента Литвы акция протеста белорусов: "Беларусь - это не Россия"
Вильнюсские белорусы организовали митинг у здания...
Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...