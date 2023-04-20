У здания парламента Литвы акция протеста белорусов: "Беларусь - это не Россия"

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Вильнюсские белорусы организовали митинг у здания парламента Литвы в Вильнюсе. Община хочет обратить внимание на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который сказал, что нет оснований для установки разного регулирования для россиян и белорусов.
Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“
Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“
© ELTA / Julius Kalinskas

"Белорусы как в Литве, так и в Беларуси борются за право на независимость страны. В этой борьбе Литва нас поддержала, мы верим, что и впредь будет поддерживать. Нам много раз приходилось протестовать против интеграции Беларуси и России под лозунгом "Беларусь - это не Россия". Сейчас мы снова выходим и призываем диаспору поддержать нас. Литва – ближайшая союзница белорусов и пример, как надо защищать национальную идею, любовь к родине и чтить своих предков. Мы благодарим парламент за рациональность и дальновидность, надеемся на понимание со стороны Гитанаса Науседы в вопросе положения людей из Беларуси".

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В Литве проживает больше 48 000 белорусов.

По данным Delfi, 86% участников опроса покинули свою страну, поскольку спасались от политического преследования, и выбрали Литву за ее политику. Всего 10% белорусов пользуются программами социальной помощи, у 70% есть стабильный источник доходов.

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