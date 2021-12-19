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У заболевших "омикроном" вильнюсцев есть симптомы болезни, однако эти симптомы не вызывают опасений, сказала глава Вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Sniegas
Sniegas
© DELFI / Julius Kalinskas

"Омикрон" подтвержден у жителей Вильнюса. У них есть симптомы, но эти симптомы не вызывают беспокойства", – сказала Лингене в интервью LNK.

„"Чтобы выяснить, каким штаммом болен человек, нужно провести специальные исследования, которые занимают несколько дней. Это нормально, такое происходит во всем мире. Но сообщения о мутации мы получаем почти сразу же с результатами ПЦР-теста. Как только поступает сообщение о подозрении на "омикрон", выясняем этот ли это штамм. (…) Все необходимые действия по пресечению распространения болезни были сделаны в выходные", – сказала Лингене.

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По ее словам, сейчас изолированы около 70 человек.

"Они были изолированы сразу после получения положительного результата ПЦР-теста. Эти люди сейчас знают, что не смогут сократить время изоляции до 7 дней, сдав ПЦР. (…) Им придется пробыть в изоляции все 10 дней", – заметила специалист.

Выявленные случаи "омикрона" связаны с поездками.

"Один человек вернулся из-за границы, другой общался с вернувшимся из-за границы", – сказала Лингене.

Представитель НЦОЗ сказала, что каждый человек, отправляющийся в поездку, должен оценить все риски – состояние здоровья, иммунный статус и тогда определиться.

"Рекомендации остаются те же, что и в случае с "дельтой", только они специфичны – третья доза вакцины. Она нужна и от "дельты". Сейчас уже наука доказала, что третья бустерная доза создают достаточно надежную защиту и от "омикрона", – подчеркнула Лингене.

Собеседница призвала не забывать и об общих рекомендациях: надевать маски, еще лучше - респираторы, соблюдать дистанцию, гигиену рук, Часто проветривать помещение, работать удаленно.

"Надо переждать праздники, наука, наверное, получит больше информации, мы больше узнаем о штамме, будет видно, как им лучше управлять. Делать покупки по интернету, если едем в магазин, надо планировать покупки, составлять список заранее, не ходить в магазины каждый день", – сказала Лингене.

Путешественников специалист просит правильно заполнять карту путешественника, указывать верные данные. "Это облегчает работу эпидемиологам", – заметила она.

С учетом рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) Литва ужесточила контроль над путешественниками. В соответствии с новыми правилами, с 4 декабря жители, у которых выявляют "омикрон", должны изолироваться на 10 дней, на 10 дней должны изолироваться и все их контакты, независимо от того, привиты ли они или переболели ли. Эти люди не смогут сократить срок изоляции, сдав ПЦР-тест на 7 день.

Сократить срок изоляции не смогут лица, вернувшиеся из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве. Изолироваться придется все путешественникам из этих стран, включая привитых и переболевших коронавирусом.

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