У выигравшего 81 млн. евро жителя Литвы уже есть план, как использовать деньги

„Мы ехали на семейный праздник в Каунас через Кедайняй. Там в Norfa мы покупали гостинцы близким.

Я заполнил карты лотереи Eurojackpot, купил билеты“, – сказал он.

„Еще перед тем, как я проверил билет, я почувствовал, что выиграл. Я играю постоянно: Kenoloto, Vikinglotto, Teleloto, но чаще – Eurojackpot. Вот и дождался успеха“, – продолжил собеседник.

Он сказал, что сначала проверил данные билета на сайте loto.lt. Вечером он взял билет и поехал в магазин, там прозвучала приятная мелодия - значит, билет счастливый.

„Мы выигрывали не раз, поэтому процедура мне известна. В понедельник я позвонил в центр обслуживания клиентов loto, мне подтвердили, что я выиграл деньги“, – сказал он.