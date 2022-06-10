У врачей есть предложение по уменьшению очередей, но министерство его не слышит

Почему для того, чтобы попасть к врачам, нужно так много направлений и как это связано с очередями, об этом в передаче на Delfi говорили семейный врач Тома Кундроте и депутат Юргита Сеёнене.

По словам Кундроте, каждый день ей приходится выписывать немало направлений – они требуются половине всех пациентов. Врач заметила, что большую часть направлений можно было бы отменить, это министерству предлагали не раз.

"Менять порядок, законы, в которых направления указаны как обязательные. Однако пока поезд едет медленно, мы немногого добились", – сказала Кундроте.

По одной проблеме человеку иногда требуется и 7 направлений от семейного врача, потому что всякий раз, когда нужно попасть к врачу-специалисту, даже если визит повторный, требуется новое направление (например, если человек получил перелом, то в среднем ему требуются 4 направления).

"В этом случае семейные врачи не лечат, а только выписывают направления", – сказала Кундроте.

По сути, следующую консультацию мог бы назначать сам врач-ортопед. Однако если человек придет без направления, то ему придется платить за визит из своего кармана. Такая система осложняет и работу врача – остается меньше времени на осмотр пациента.

В Литве есть много таких бесполезных направлений. Если лечение продолжительное, например, речь идет об онкологическом заболевании, то врачам каждые 3 месяца проходится выписывать те же направления.

Направления требуются и для вакцинации в той же поликлинике. А в аптеках можно привиться без направления.

Проблема в том, что специалисты получают деньги из больничной кассы не за все визиты, а за первый, четвертый, седьмой и т.д. Поэтому, чтобы пациентам не надо было платить, семейные врачи выписывают новые направления. Если бы эту бюрократию отменили, то уменьшились бы очереди к семейным врачам. Врачи много говорят об этой проблеме, но ее не решают.

"Решение о выдаче направлений семейными врачами принято не просто так. Семейный врач должен решать, какое исследование или помощь нужны пациенту. То, о чем говорила уважаемая врач, действительно избыточное требование. В таких случаях, конечно же, не должны требовать направления", – сказала Сеёнене.

По ее словам, направления нужны, чтобы пациенты не злоупотребляли визитами к специалистам.

"Я думаю, что в данном случае наилучшим решением было бы, чтобы направления выдавали не только семейные врачи, но и специалисты, чтобы каждый раз не надо было возвращаться к семейному врачу", – заметила Сеёнене.

По ее словам, как раз сейчас пересматривают порядок направлений, решается вопрос оплаты консультаций (чтобы оплачивали не только каждую третью).

Сейчас в Литве проводят реформу системы здравоохранения, планируют создать центры здоровья в регионах.

По словам Кундроте, общины семейных врачей не поддерживают эти предложения, поскольку они внесут еще больше бюрократии.

"Мы станем людьми, которые только выписывают направления, чтобы прокормить вторичное звено в регионах. Во-вторых, пациенты будут вынуждены консультироваться только в своих центрах. В маленьком муниципалитете может быть лишь один невролог, если качество его работы не будет очень высоким, то в другое место пациент не сможет попасть к другому специалисту бесплатно. Я переживаю за самих пациентов. О каком качестве можно говорить, если врач будет в уверен в необходимом потоке пациентов, не будет конкуренции и побуждения работать лучше", – сказала Кундроте.