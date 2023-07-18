У водителей кончилась спокойная жизнь – где завтра в Вильнюсе начнут действовать 16 новых дорожных радаров?

Отмечается, что до сих пор новые радары работали в пробном режиме и за зафиксированное нарушение не составлялись протоколы об административном правонарушении. Водителей об этом предупреждали информационные стенды, находящиеся рядом с установками, с надписью "прибор работает в тестовом режиме".

"Как только радары заработают на полную мощность, информационных стендов уже не будет. Водители транспортных средств должны быть бдительны и помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не превышать предельно допустимой скорости, в противном случае уже будут поступать заявления в полицию и на водителей будет составлен протокол об административном правонарушении", – говорит руководитель Отдела инфраструктуры компании "JUDU" (Транспортные услуги) Гедрюс Левченка.