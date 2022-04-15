У украинской границы в очереди стоят возвращающиеся на родину жители

Паланка - небольшая деревенька на окраине Молдовы. Она находится в 50 км от Одессы.

"Мы слышим взрывы, сирены. Каждый день молимся, чтобы наши дома уцелели", – сказала местная жительница Людмила. Ее дом находится в 3 км от украинской территории. Она уже полтора месяца в окно дома видит беженцев и сама думает, не пора ли и ей бежать.

"Пока мы здесь, не знаем, куда бежать, что делать. Очень боимся, но надо смотреть, как все будет развиваться дальше", – сказала она.

Каждый день молится и местная жительница Лида: "Вокруг слышатся взрывы, поэтому сложно понять, где взрывается - в Украине или у нас. Даже земля трясется, кошмар, ужасное время".

Женщины каждый день спрашивают у ксендза, можно ли оставаться в Паланке. "Когда он скажет, что это опасно – оставим все и уедем", - сказала Лида.

Жители Паланки боятся, что война начнется и на территории Молдовы.

"Европе наша страна не нужна, она всегда дружила с Россией, поэтому если россияне займут Украину, настанет наша очередь. Они точно захотят присоединить Молдову", – убеждены местные мужчины.

Они сказали, что не пойдут воевать, потому что слишком старые. Они может и не боялись бы присоединения к России, если бы знали, что не будет стрельбы и взрывов.

"Мы жили в советское время, знаем, как тогда было. В деревне жизнь никак не изменится, нам подходят все варианты. Главное, чтобы без кровопролития", – сказали они.

Жители Молдовы смотрят российское телевидение и находятся под воздействием пропаганды.

С конца февраля в Паланке устроены несколько лагерей, которые принимают беженцев из Украины. Их там, кормят, одевают, предоставляют им жилье. В последнее время поток беженцев сник, палатки пустуют, а вновь прибывших на автобусах сразу увозят в другие места в Молдове или Румынии.

В лагерях зачастую сидят и жители Паланки и не чураются есть там бесплатную еду.

"Я не беженец, жду родственников", - сказал один мужчина с миской лапши в руках. Он не смог ответить, когда приедут его родственники, просто махнул рукой.

В первый месяц войны тысячи беженцев уезжали из Украины, оказывались в Паланке. Но с начала апреля поток иссяк.

Сейчас наблюдается новая тенденция – беженцы едут домой. Очереди не со стороны Украины, а из Молдовы. В основном едут домой молодые женщины с детьми. Среди них и Диана из Одессы, которая была на связи с мужем и до последней минуты выясняла, точно ли безопасно ехать назад.

"Я понимаю, что война не закончилась, там страх что творится. В Одессе постоянная воздушная тревога, но мы соскучились по близким, решили хоть ненадолго вернуться. Очень хочется побыть с семьей, мужья не могут уехать из-за всеобщей мобилизации", – вздыхала Диана.

"Достаточно нескольких дней, и я буду счастлива. Пусть и дочь увидит отца, ей очень важно, она каждый день о нем спрашивает. Если почувствуем опасность, уедем назад в Молдову – до границы недалеко", – планировала женщина.

"Мы с внуками месяц прожили под Кишеневом, больше не можем терпеть. Хочется домой соскучились по близким", – сказала Галина. Она, уезжая, не брала никакие вещи, поэтому ей пришлось нелегко.

"Жизнь беженцев, как жизнь бездомных. У нас ничего нет, а если что-то нужно – надо просить у чужих людей. Каждый раз чувствуешь себя неловко, но выхода нет", – поделилась женщина.

Она решила, что в Одессе, по сравнению с Восточной Украиной, спокойно – хоть какое-то время пробудет в своей квартире.

"Хочется поспать в своей кровать, обнять близких. Хоть несколько дней, хоть ненадолго", – решила Галина. Она везет домой полный багажник еды и гигиенических средств, несколько канистр бензина.

"Везу, чтобы было на чем уехать, если потребуется", – пояснила она.

Возвращается домой из Молдовы и Тамара с дочерью Ольгой.

"Когда началась война, было очень страшно, мы думали, что больше не увидим наш дом. Но сейчас ситуация устаканилась, жизнь возвращается в свое русло, соседи говорят, у нас достаточно безопасно, вот и едем. А чего здесь сидеть? Работы нет, доходов нет. Там хоть будем со своими", – сказала Тамара.

У границы можно встретить и мужчин, которые приехали из разных стран Европы, чтобы защищать свою родину. Например, Дмитрий и Петр, которые несколько лет работали на стройке в Румынии, намеревались вернуться домой в Николаев.

"Мы ничего не боимся, знаем, что на ждет. Но если не мы – то кто еще защитит Украину, мы должны это сделать", – объяснили мужчины.

Большинство беженцев едет домой на своем транспорте, но из Паланки в Одессу несколько раз в день ездит и специальный автобус. Одних он везет в Одессу, а других вывозит из Одессы. Пока одни возвращаются, другие решают бежать из Украины.