У советника премьера есть две вести: маски предлагает носить и на улице, а "паспорт возможностей" может стать ненужным

"Это ситуация осеннего периода. Это осень, стало холоднее. Неделю назад все включали радиаторы. Естественно, что начинаются всякие инфекции верхних дыхательных путей, вирусные заболевания. И конечно, для COVID-19 условия хорошие. Вот мы и видим скачок новых случаев. Сезонность имеет влияние, действует и расслабление людей", – сказала Гудлявичене о нынешней ситуации.

Она ответила на вопрос о скандинавской модели регулирования.

"Там уже не нужны маски, все разрешено. Но люди там придерживаются правил. Если рекомендуют маски, то люди слушают и носят их. А у нас рекомендация носить равняется рекомендации не носить маску. Поэтому вирус распространяется активнее", – сказала советник Шимоните.

Она напомнила, что число прививающихся в последнее время в Литве не растет.

"Этот процент такой, что было бы сложно добиться более высокого показателя. Можно, но в таком случае надо работтаь с людьми индивидуально. И вакцинация 10% общества будет сложным и продолжительным процессом", – считает Гудлявичене.

По ее словам, поскольку люди не соблюдают рекомендации и не прививаются, было решено вернуть маски в помещениях.

"Чтобы носили все. А если не можем соблюдать на улице дистанцию в 2 м, тоже надо надевать маску", – сказала Гудлявичене.

На вопрос, поможет ли возвращение масок снизить число новых случаев, она ответила: "Я бы сказала, это временная мера, которая поможет остановить рост. Чтобы было меньше случаев заражения, госпитализации, смертей. Но, как у каждого средства, у нее есть время действия".

Гудлявичене напомнила, что удаленная работа - не требование, а рекомендация.

"Мы громко говорим – при малейших симптомах, работайте из дома. Хотя бы 2-3 дня. Надо обуздать вирус в организме. И только здоровыми можно возвращаться к контактному обучению", – сказала она, напомнив, что "паспорт возможностей" - временная мера.

"Да, сначала вакцинация ускорилась, но сейчас снова штиль. Надо смотреть и решать, надо ли продолжать использовать это средство или уже нет", – заметила Гудлявичене.

А что будет, если маски не дадут желаемого эффекта?

"Очень не хочется такой ситуации. Но тогда будут думать о других мерах. Карантина никто не хочет и никто его уже не будет соблюдать, можно так сказать. Но могут ввести обязательную удаленку для представителей некоторых сфер. Чтобы было меньше контактов", – сказала советник премьера.