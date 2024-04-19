У синоптиков нет хороших новостей: ожидается снег и сильный ветер

По словам синоптиков, в пятницу днем погоду обусловит юго-западная часть циклона.

"Днем ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Днем будет 5–10 градусов тепла", – заметила Далинкявичюте.

В ночь на субботу осадков не ожидается.

"Днем местами, в основном на юго-востоке страны пройдут дожди, в основном небольшие. Ночью местами ожидаются заморозки до 0–5 градусов мороза, местами на поверхности почвы будет 8 градусов мороза, а кое-где будет выше нуля. Днем будет 5–10 градусов тепла", – сказала Delfi синоптик.

В ночь на воскресенье прогнозируют небольшие осадки.

"Днем осадки возможны в основном на юго-востоке страны. Усилится ветер, но опасных порывов не будет", – сказала Далинкявичюте.