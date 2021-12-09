aA
Антициклон из Литвы постепенно уйдет на северо-восток. Начиная с южных районов увеличится облачность, до вечера в четверг облака закроют небо о всей стране.
У синоптиков нет хороших новостей: приближаются резкие и опасные перемены
© DELFI / Robertas Narmontas

Особых осадков пока не ожидается, однако во второй половине дня и к вечеру уже возможен небольшой снег. Днем будет 3-8 градусов мороза. Однако тепла не почувствуем из-за холодного восточного, юго-восточного ветра, на Куршской косе его порывы будут достигать 15 м/с.

В пятницу ночью ожидаются резкие перемены. В Литву придет масса теплого воздуха. Ожидаются осадки. В основном это небольшие осадки, но возможен дождь при минусовой температуре. Будет скользко и на дорогах и на тротуарах. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер, местами порывы достигнут 15-17 м/с. В начале ночи будет 4-9, на северо-востоке 10-12 градусов мороза. Утром будет всего 1-6 градусов ниже нуля.

В пятницу днем ситуация останется сложной. Зона низкого давления обусловит облачную погоду, местами с осадками. Будет скользко. Ветер понемногу успокоится, опасных порывов не будет. Днем будет 0-4 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава МИД Литвы: я готов уйти в отставку (37)

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел...

"Delfi. Главное": вакцинация детей в Литве - спрашиваем у медика, омикрон в Европе - какой прогноз? (3)

Литва готовится к вакцинации детей с 5 до 12 лет. Что...

Вильнюсцы получили счета за отопление в ноябре  жители поражены

В четверг некоторые жители Вильнюса уже получили...

В Литве уже можно записывать на вакцинацию детей 5-11 лет

С 9 декабря в Литве на вакцинацию от COVID-19 уже можно...

Невероятная история: Вильнюсский суд осудил несуществующего человека (25)

Иностранец, который выдал себя за гражданина Румынии,...