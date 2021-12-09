У синоптиков нет хороших новостей: приближаются резкие и опасные перемены

Особых осадков пока не ожидается, однако во второй половине дня и к вечеру уже возможен небольшой снег. Днем будет 3-8 градусов мороза. Однако тепла не почувствуем из-за холодного восточного, юго-восточного ветра, на Куршской косе его порывы будут достигать 15 м/с.

В пятницу ночью ожидаются резкие перемены. В Литву придет масса теплого воздуха. Ожидаются осадки. В основном это небольшие осадки, но возможен дождь при минусовой температуре. Будет скользко и на дорогах и на тротуарах. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер, местами порывы достигнут 15-17 м/с. В начале ночи будет 4-9, на северо-востоке 10-12 градусов мороза. Утром будет всего 1-6 градусов ниже нуля.

В пятницу днем ситуация останется сложной. Зона низкого давления обусловит облачную погоду, местами с осадками. Будет скользко. Ветер понемногу успокоится, опасных порывов не будет. Днем будет 0-4 градусов тепла.