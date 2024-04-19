У синоптиков нет хороших новостей: ожидается снег и сильный ветер

По словам синоптиков, в пятницу днем погоду обусловит юго-западная часть циклона.
"Днем ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Днем будет 5–10 градусов тепла", – заметила Далинкявичюте.
В ночь на субботу осадков не ожидается.
"Днем местами, в основном на юго-востоке страны пройдут дожди, в основном небольшие. Ночью местами ожидаются заморозки до 0–5 градусов мороза, местами на поверхности почвы будет 8 градусов мороза, а кое-где будет выше нуля. Днем будет 5–10 градусов тепла", – сказала Delfi синоптик.
В ночь на воскресенье прогнозируют небольшие осадки.
"Днем осадки возможны в основном на юго-востоке страны. Усилится ветер, но опасных порывов не будет", – сказала Далинкявичюте.
В воскресенье ночью будет 1–6 градусов мороза.
"Только местами будет чуть выше нуля. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла", – сказала синоптик.
По ее словам, в начале следующей недели еще больше похолодает.
"Днем будет 0-4 градуса тепла, по ночам ожидаются заморозки, будет 1–6 градусов мороза. Усилится ветер, ожидаются опасные порывы. Прогнозируют смешанные осадки - дождь и мокрый снег", – сказала Delfi Далинкявичюте.