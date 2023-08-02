У синоптиков хороших новостей нет: дожди будут идти каждый день

Днем ожидается переменная облачность, во многих районах ожидаются осадки, в основном кратковременный дождь. Местами прогнозируют грозы. Днем будет 21-26 градусов тепла.

В ночь на четверг дождь прогнозируют лишь местами. Небольшие дожди пройдут на западе, в других районах осадков ночью будет меньше. Возможны грозы. Ночью будет 12-17 градусов тепла.

В четверг днем с запада придет еще один атмосферный фронт. Днем погода будет неспокойной. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.