02 августа 2023 г. 07:31

У синоптиков хороших новостей нет: дожди будут идти каждый день

 
ru.DELFI.lt
Stiprus lietus Vilniuje
Stiprus lietus Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В среду над Литвой пройдут облака холодного атмосферного фронта.

Днем ожидается переменная облачность, во многих районах ожидаются осадки, в основном кратковременный дождь. Местами прогнозируют грозы. Днем будет 21-26 градусов тепла.

В ночь на четверг дождь прогнозируют лишь местами. Небольшие дожди пройдут на западе, в других районах осадков ночью будет меньше. Возможны грозы. Ночью будет 12-17 градусов тепла.

В четверг днем с запада придет еще один атмосферный фронт. Днем погода будет неспокойной. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

По мере приближения выходных потеплее, но дожди никуда не уйдут.

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