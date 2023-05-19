У синоптиков хорошие новости: солнечно и тепло будет не только в выходные

Днем будет 15–20 градусов тепла. Прохладнее будет у моря, теплее на севере страны.

В субботу ночью свои позиции упрочит зона высокого давления. На юге ожидается облачная погода, однако без особых осадков. Ночью будет 5–10 градусов тепла.

В субботу днем небо над Литвой будет в легких облаках, ожидается солнечная погода. Без осадков. Будет от 18 градусов тепла у моря, до 19–22, а на юго-западе до 23 градусов тепла.

В воскресенье ночью вероятность дождя невелика. Утром будет 6–11 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, теплее на юго-западе и в центральной Литве.

В воскресенье будет солнечно и приятно. Время от времени по небу будут проплывать небольшие облака. Без осадков. После обеда будет 19-24 градуса тепла.

По нынешним данным, в начале следующей недели осадков не ожидается, а ночью и днем будет теплее.