У синоптиков хорошие новости: дожди уйдут, будет по-осеннему тепло

Будет облачно с прояснениями. Почти во всех районах пройдут небольшие дожди. До вечера дожди пройдут несколько раз. Утром в некоторых районах ожидается туман. Днем будет 12-15, местами всего 11 градусов тепла.

В пятницу осадков будет меньше. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на западе. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью будет 2-7, у моря 8-10 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются небольшие заморозки. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

1 октября особых перемен не ожидается.