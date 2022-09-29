У синоптиков хорошие новости: дожди уйдут, будет по-осеннему тепло

Будет облачно с прояснениями. Почти во всех районах пройдут небольшие дожди. До вечера дожди пройдут несколько раз. Утром в некоторых районах ожидается туман. Днем будет 12-15, местами всего 11 градусов тепла.
В пятницу осадков будет меньше. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на западе. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью будет 2-7, у моря 8-10 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются небольшие заморозки. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
1 октября особых перемен не ожидается.
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