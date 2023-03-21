У синоптиков есть не только хорошие новости, какими будут ближайшие дни

В ночь на среду на западе пройдут дожди, днем осадки прогнозируют в большинстве районов. Ночью местами туман и гололед. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6–11 градусов тепла.

В четверг ночью на севере и на западе, днем в большинстве районов прогнозируют осадки. Ночью будет 3–8, днем 8–13 градусов тепла.