У синоптиков есть не только хорошие новости, какими будут ближайшие дни

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В ближайшие дни будет тепло, но сыро. Дожди шли в ночь на вторник. Днем местами прогнозируют небольшие осадки. Днем будет 5–10 градусов тепла.
В ночь на среду на западе пройдут дожди, днем осадки прогнозируют в большинстве районов. Ночью местами туман и гололед. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6–11 градусов тепла.
В четверг ночью на севере и на западе, днем в большинстве районов прогнозируют осадки. Ночью будет 3–8, днем 8–13 градусов тепла.
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