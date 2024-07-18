У Сейма – пикет по поводу реформы Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы

ELTA напоминает, что в четверг Сейм примет решение по поправкам к закону о ЦИГРЖЛ. Они предусматривают создание нового руководящего органа – совета из 11 членов. В его состав войдут четыре представителя конференции ректоров, по одному представителю от Института истории, Союза политических заключенных и ссыльных, Правительства и Президентуры и ЦИГРЖЛ, а еще два члена будут делегированы Сеймом.