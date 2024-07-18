2024.07.18 12:09

У Сейма – пикет по поводу реформы Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Protestas prie Seimo dėl ketinamos patvirtinti LGGRTC reformos
Protestas prie Seimo dėl ketinamos patvirtinti LGGRTC reformos
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Сейм намерен принять решение о реформе Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), в связи с чем в четверг у здания парламента собрались не менее четырех десятков жителей, выступавших против изменений.

Выстроившиеся на площади Независимости участники несли флаги партии „Национальное объединение“, а также держали плакаты с надписями: „Без независимого центра геноцида историю Литвы будет писать Куклянски? Ванагайте?“, „Стоп руке Кремля“, „Независимость ЦИГРЖЛ – вопрос выживания Литвы“, „Мы не позволим переписывать историю Литвы“ и т. д.

По мнению одного из организаторов пикета, вице-председателя партии „Национальное объединение“ Витаутаса Синицы, реформа ЦИГРЖЛ, проводимая в Сейме, является политической реформой, направленной на переписывание истории Литвы, ограничение деятельности института, который защищает историю.

По мнению политика, управленческие проблемы руководства ЦИГРЖЛ можно было бы решить за счет увеличения финансирования учреждения, а не за счет создания дополнительного органа управления, что, по мнению В. Синицы, лишит непосредственного руководителя учреждения его независимости.

ELTA напоминает, что в четверг Сейм примет решение по поправкам к закону о ЦИГРЖЛ. Они предусматривают создание нового руководящего органа – совета из 11 членов. В его состав войдут четыре представителя конференции ректоров, по одному представителю от Института истории, Союза политических заключенных и ссыльных, Правительства и Президентуры и ЦИГРЖЛ, а еще два члена будут делегированы Сеймом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии