У Сейма – пикет по поводу реформы Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы

Выстроившиеся на площади Независимости участники несли флаги партии „Национальное объединение“, а также держали плакаты с надписями: „Без независимого центра геноцида историю Литвы будет писать Куклянски? Ванагайте?“, „Стоп руке Кремля“, „Независимость ЦИГРЖЛ – вопрос выживания Литвы“, „Мы не позволим переписывать историю Литвы“ и т. д.
По мнению одного из организаторов пикета, вице-председателя партии „Национальное объединение“ Витаутаса Синицы, реформа ЦИГРЖЛ, проводимая в Сейме, является политической реформой, направленной на переписывание истории Литвы, ограничение деятельности института, который защищает историю.
По мнению политика, управленческие проблемы руководства ЦИГРЖЛ можно было бы решить за счет увеличения финансирования учреждения, а не за счет создания дополнительного органа управления, что, по мнению В. Синицы, лишит непосредственного руководителя учреждения его независимости.
ELTA напоминает, что в четверг Сейм примет решение по поправкам к закону о ЦИГРЖЛ. Они предусматривают создание нового руководящего органа – совета из 11 членов. В его состав войдут четыре представителя конференции ректоров, по одному представителю от Института истории, Союза политических заключенных и ссыльных, Правительства и Президентуры и ЦИГРЖЛ, а еще два члена будут делегированы Сеймом.