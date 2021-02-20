У путешественников лопнуло терпение: в Вильнюсском аэропорту около НЦОЗ очереди, как в советское время за бананами

В редакцию портала обратились пассажиры, прибывшие в субботу из Стамбула. Опыт, пережитый в Вильнюсском аэропорту, вернул их в советское время. Написавшая в редакцию женщина раскритиковала работу НЦОЗ.

"Могу сравнить опыт проверки в Стамбуле с тем, что нас ждало в Вильнюсе. В Стамбуле ту же информацию проверяли около 100 человек. Надо заполнить форму, показать отрицательный тест на COVID-19, указать, где будешь жить. Но там на 180 пассажиров было 100 специалистов, очереди не почувствовали.

В Вильнюсе на 180 пассажиров были четыре девушки НЦОЗ. Я посчитала, что даже если на каждого из 180 человек требуется по 3 минуты, то это уже 2,5 часа ожидания для тех, кто в конце очереди", – сказала женщина.

Она похвалила работниц НЦОЗ, но ругала саму логистику. "Если люди не заболели ковидом в самолете, то могли заразиться, стоя в очереди, никакой положенной дистанции не соблюдали. В той же очереди стояли и бедные голодные дети", - жаловалась женщина.

По ее словам, без очереди пропускали пассажиров транзитных рейсов.

"Нам пришлось простоять всего полчаса, мы стояли вначале, у нас не было багажа. Но в конце люди и кричали из лились. Вы, наверное, не помните, но было что-то похожее как в очереди за бананами в советское время. Эту проблему надо решить. Мы - не банановая республика, мы должны показать, что мы нормальная западная страна", – считает женщина.

Пресс-секретарь Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что вероятно, причина такой ситуации - совпадение двух рейсов.

"В обед сели два практически полных самолета, поэтому людям пришлось стоять в очереди дольше обычного. Раньше не приходилось слышать об очередях. Такая жалоба поступила впервые", – принес извинения Зеленюс.

Он заверил, что эту проблему будут решать, поскольку в будущем планируется больше рейсов.

"Вопрос этой ситуации будем решать в понедельник, выясним причину", – сказал Зеленюс.