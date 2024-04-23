У предпринимателя "захватившего" государственную землю – неприятности: проверку начала Налоговая инспекция

Портал накануне сообщал, что в Турнишкском природном заповеднике, который находится в Веркяйском региональном парке сложилась необычная ситуация. Приехавшего к роскошному особняку депутата Кястутиса Масюлиса прогнали с государственной земли. Ситуацию решили разведать журналисты портала Delfi, которых владелец особняка также встретил недружелюбно, угрожал проблемами, вызвал охрану.
В заповеднике на участке в 20 соток стоит огромный особняк, напоминающий крепость. Однако его владельцы захватили еще около 2 га государственной земли, расставив там скамейки, беседки, скульптуры. Посетители здесь нежелательны.
С ул. Веркю по государственной земле на участок ведет дорога, если свернуть на нее, на государственной земле стоит надпись - территория охраняется и просматривается видеокамерами. Также стоит знак, запрещающий движение транспорта.
Чуть дальше надпись гласит: "Внимание, вы попадете на частную территорию. Хода нет. С целью охраны парка и имущества ведется видеонаблюдение". Этот знак стоит на государственной земле, за ним тоже находится государственная земля. Такая же надпись установлена и в другом месте: около прогулочной тропы, которая граничит с "оккупированной" государственной землей. Там сделана искусственная насыпь, видимо, чтобы не ходили на "захваченную" землю.
Около асфальтированной дороги, ведущей на участок, на государственной земле стоят фонарные столбы и разные постройки, например, беседки. Вокруг особняка - пруды, кажется, что он стоит на острове. На государственной земле около ул. Веркю стоит металлическое заграждение, висят два замка, ближе к дому стоит шлагбаум.
Консерватор Масюлис сказал Delfi, что его с государственной земли в заповеднике прогнали.
Депутат сказал, что в особняке живут украинцы, однако в Центре реестра нет данных о том, что особняк сдан в аренду, договор об аренде там не регистрировался.
Портал Delfi в 2016 году писал, что Пучинскас ищет арендаторов виллы, тогда ее можно было снять за 6500 евро в месяц.
Депутат Масюлис сказал, что в особняке живут украинцы, которые говорят только по-русски - на литовском, английском и немецком с ними договориться не удалось. Во дворе висит украинский флаг, стоят роскошные автомобили с украинскими номерами.
Пучинскас признал, что особняк сдан в аренду.
Депутат Масюлис обратился в ГНИ.
"Прошу проверить, заключил ли предприниматель договор об аренде особняка и декларирует ли доходы, полученные за счет его аренды, как того требуют законы ЛР", - писал в заявлении Масюлис.
Пучинскас сказал журналистам, что сейчас сдает особняк на ул. Веркю, 136, а по закону регистрация договора об аренде в Центре реестра необязательна.
Он уверяет, что платит все налоги.
"Да. У ГНИ есть вся информация об уплаченных налогах", - сказал он.
Представитель ГНИ Кристина Якштене сказала, что ГНИ всегда рекомендует жителям регистрировать договоры об аренде.
"ГНИ всегда рекомендует регистрировать такие договоры, они помогают защитить интересы обеих сторон – если договор зарегистрирован, то обязательства хозяина перед третьими лицами (оплата коммунальных расходов) ложатся на плечи арендаторов, а арендатор может быть уверен, что хозяин не расторгнет договор в любой момент по своей прихоти. Если между хозяином и арендатором возникают споры, то суд может опираться только на зарегистрированный договор об аренде. Кроме того, регистрация договоров делает рынок прозрачнее и помогает эффективнее собирать налоги", - заметила она, напомнив, что арендодатели платят за аренду налог в размере 15% или, если пользуются бизнес-удостоверением - платят за него фиксированную сумму, а также фиксированные налоги ГНИ и в "Содру".