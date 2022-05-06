aA
У посольства Украины в столице Литвы в пятницу организуется акция объятий в честь защитников свободы этой страны.
Prie Ukrainos ambasados solidarumo akcija su moterimis Ukrainoje
Prie Ukrainos ambasados solidarumo akcija su moterimis Ukrainoje
© DELFI / Julius Kalinskas

Эту кампания инициировала "Почта Литвы".

Ее участникам предлагают одеться в один из цветов украинского флага и прийти к посольству Украины в обеденный перерыв, где запланировано массовая акция объятий.

"Мы все чувствовали силу объятий — как они мгновенно успокаивают, обволакивают приятным теплом, чувством защищенности. Это язык, которому не нужны слова, только человек человеку", — сказала Аста Сунгайлене, руководитель "Почты Литвы".

"Мы хотим передать частичку этого чувства народу Украины, который каждый день мужественно защищает свою свободу", - сказала она.

Как сообщает "Почта Литвы", инициаторы акции вдохновились ​​почтовой маркой, выпускаемой в этот же день для защитников свободы Украины, на которой изображены объятия двух людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Padniestrė

Здесь все еще не признают распад СССР: склоняются перед танком и почитают Сталина

Жители Приднестровья, которое до сих пор сохраняет...

Война в Украине. Британская разведка: осада Мариуполя дорого обходится России

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Грузы приходят и уходят на Запад. Как Клайпедский порт выживает в условиях кризиса из-за разрыва с восточными странами

В период за январь-март 2022 года грузооборот...

Пентагон: США не предоставляли "конкретную информацию для целеуказания" на "Москву" (1)

Вслед за сообщениями целого ряда ведущих американских...

Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов

В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...