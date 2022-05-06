Эту кампания инициировала "Почта Литвы".
Ее участникам предлагают одеться в один из цветов украинского флага и прийти к посольству Украины в обеденный перерыв, где запланировано массовая акция объятий.
"Мы все чувствовали силу объятий — как они мгновенно успокаивают, обволакивают приятным теплом, чувством защищенности. Это язык, которому не нужны слова, только человек человеку", — сказала Аста Сунгайлене, руководитель "Почты Литвы".
"Мы хотим передать частичку этого чувства народу Украины, который каждый день мужественно защищает свою свободу", - сказала она.
Как сообщает "Почта Литвы", инициаторы акции вдохновились почтовой маркой, выпускаемой в этот же день для защитников свободы Украины, на которой изображены объятия двух людей.
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