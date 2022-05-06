Эту кампания инициировала "Почта Литвы".

Ее участникам предлагают одеться в один из цветов украинского флага и прийти к посольству Украины в обеденный перерыв, где запланировано массовая акция объятий.

"Мы все чувствовали силу объятий — как они мгновенно успокаивают, обволакивают приятным теплом, чувством защищенности. Это язык, которому не нужны слова, только человек человеку", — сказала Аста Сунгайлене, руководитель "Почты Литвы".

"Мы хотим передать частичку этого чувства народу Украины, который каждый день мужественно защищает свою свободу", - сказала она.

Как сообщает "Почта Литвы", инициаторы акции вдохновились ​​почтовой маркой, выпускаемой в этот же день для защитников свободы Украины, на которой изображены объятия двух людей.