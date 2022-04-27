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В среду у посольства России в Вильнюсе состоится акция протеста против сексуального насилия в Украине.
У посольства России в Вильнюсе пройдет протест против сексуального насилия в Украине
© DELFI / Orestas Gurevičius

Акция проходит накануне "Дня джинсов". Этот день посвящен превенции сексуального насилия и просветительской кампании, а также выражению поддержки жертвам сексуального насилия и подчеркиванию того, что сексуальному насилию нет никакого оправдания.

"Девиз "Дня джинсов" в этом году - "Оправдания все еще нет", поэтому мы хотим напомнить, что действия России в Украине не имеют оправдания. Поэтому кампания этого года посвящена жителям Украины, которые пережили сексуальное насилие", - сказал Тадас Гудаускас, инициатор и организатор "Дня джинсов" в Литве.

Россия продолжает вторжение в Украину, сообщается об украинских женщинах и детях, которые подвергались изнасилованиям и пыткам со стороны российских войск на оккупированных территориях.

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