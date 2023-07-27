У посольства России проходит пикет, который призван напомнить о трагедии в Оленовке и других военных преступлениях в Украине

"Мы часто задаемся вопросом, как важно прийти к этому зданию Мордора и что-то сделать, когда они ничего не слышат и им все равно. Но, с другой стороны, это важно для семей, это важно для людей. И в течение этих нескольких дней в разных странах будет проходить скоординированная акция, и я считаю, что это важная акция, чтобы напомнить о том, что произошло", - сказал политик на мероприятии, которое состоялось у посольства России.