27 июля 2023 г. 15:06

У посольства России проходит пикет, который призван напомнить о трагедии в Оленовке и других военных преступлениях в Украине

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Boriso Nemcovo NSGK pirmininko Lauryno Kasčiūno organizuojamas protestas
Boriso Nemcovo NSGK pirmininko Lauryno Kasčiūno organizuojamas protestas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

У посольства России проходит пикет, чтобы напомнить о военном преступлении России против бойцов "Азова" в Оленовке.

На пикет собралось 14 человек, в том числе инициатор пикета, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Лауринас Кащюнас и парламентарий Эмануэлис Зингерис. Также прибыл заместитель посла Украины в Литве Виктор Гамоцкий.

Собравшиеся держали украинские флаги и плакаты с призывами к России освободить военнопленных с "Азовстали": "Free Azovstal Defenders", "Help Free Azov".

Кащюнас, организатор пикета, напомнил о трагедии в Оленовке, случившейся год назад.

"Трагедии в Оленовке исполнился год. Это одно из жестоких военных преступлений, нерасследованных преступлений и, честно говоря, призабытых преступлений", - сказал Кащюнас журналистам во время пикета.

"Мы часто задаемся вопросом, как важно прийти к этому зданию Мордора и что-то сделать, когда они ничего не слышат и им все равно. Но, с другой стороны, это важно для семей, это важно для людей. И в течение этих нескольких дней в разных странах будет проходить скоординированная акция, и я считаю, что это важная акция, чтобы напомнить о том, что произошло", - сказал политик на мероприятии, которое состоялось у посольства России.

"Азов учит нас успеху и сопротивлению", - сказал журналистам Зингерис, отметив, что Литва должна противостоять России, помогая в этом Украине.

Участвовавший в пикете Гамоцкий отметил, что этот пикет является еще одной формой помощи Литвы Украине.

"Литва помогает нам по-разному. И это еще одно выражение вашей помощи. Мы считаем вас нашими братьями и сестрами за то, что вы делаете, и за то, что помогаете добиваться победы. Это будет наша общая победа над нашим общим врагом", - сказал Гамоцкий и отметил, что победа Украины над Россией будет и победой Литвы.

Некоторые из тех, кто принял участие в пикете, являются членами Лиги молодых консерваторов. По их словам, им было важно прийти на эту акцию памяти по нескольким причинам.

"Мы пришли сюда, чтобы напомнить вам, что война в Украине еще не окончена и это преступление против человечества должно быть прекращено как можно скорее", - заявила участница пикета Русне.

"Решение ООН отказаться от самого расследования и прекратить поиски виновных – большое разочарование. Организация Объединенных Наций должна отстаивать мир и гуманность. (…) Если идет война, само собой разумеется, что каждое преступление против человечности должно быть представлено в Гаагском суде", - отметил участник мероприятия Дейвидас.

Напомним, что в ночь на 29 июля 2022 года в бывшей исправительной колонии в Оленовке произошел взрыв. Было разрушено здание, в котором содержались украинские военнопленные, вывезенные с завода "Азовсталь". По данным Киева, во время российской атаки погибли не менее 50 украинских военнопленных.

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