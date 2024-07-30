У популярного в Вильнюсе озера – полоса препятствий: какие вызовы ждут смельчаков

Журналисты пустились в путь с хорошо оборудованного общественного пляжа и отправились в сторону ул. Райшю.
Вскоре у них на пути возникло первое препятствие - металлический забор с калиткой без ручек и на замке. Через калитку к озеру попасть не удалось. Журналисты нашли место, где начинается забор. Там можно пройти к озеру, но надо перейти через кучу скошенной травы.
Так попадаешь на территорию жилого квартала с ухоженным побережьем, скошенной травой, лебедями и деревянными мостиками. Это препятствие было самым простым. За жилой зоной начался совершенно неухоженный участок, пришлось прорываться через кусты, деревья и высокую траву.
И тут послышался лай собаки, к счастью, она сидела в вольере.
Следующим препятствием стало болото у берега, тут путь по берегу и завершился. Журналисты решили продолжить путь по неасфальтированной дороге вдоль берега.
Вскоре дорога привела к недостроенному дому на берегу озера. За этим участком начался еще один квартал жилых домов, с мостиками у берега. Здесь путь вдоль берега был простым.
Но этот участок быстро закончился. На пути появилась зеленая изгородь, через которую не удалось пробраться. Было решено продолжить путь по асфальтированной ул. Салотес.
Однако тут дорога превратилась в частную территорию, подготовлено место для забора. У дороги еще остались знаки, регулирующие движение на этом участке. Итак, одного подъезда к озеру не осталось. Эта дорога проходила около участка номер 13 на ул. Салотес.
Далее путь продолжился по ул. Салотес. С этой улицы к озеру уже не подойти, вокруг одни частные участки земли.
Однако журналисты заметили, что несмотря на интенсивное движение, на ул. Салотес нет тротуаров. Поэтому люди вынуждены ходить по проезжей части, а это небезопасно. По этой улице курсирует и общественный транспорт.
С ул. Салотес журналисты свернули на ул. Паплудимё и так вернулись к пляжу. Информация читателей подтвердилась: обойти озеро вдоль берега невозможно. И в основном не из-за домов, а из-за природных условий.