У популярного в Вильнюсе озера – полоса препятствий: какие вызовы ждут смельчаков

Журналисты пустились в путь с хорошо оборудованного общественного пляжа и отправились в сторону ул. Райшю.

Вскоре у них на пути возникло первое препятствие - металлический забор с калиткой без ручек и на замке. Через калитку к озеру попасть не удалось. Журналисты нашли место, где начинается забор. Там можно пройти к озеру, но надо перейти через кучу скошенной травы.

Так попадаешь на территорию жилого квартала с ухоженным побережьем, скошенной травой, лебедями и деревянными мостиками. Это препятствие было самым простым. За жилой зоной начался совершенно неухоженный участок, пришлось прорываться через кусты, деревья и высокую траву.

И тут послышался лай собаки, к счастью, она сидела в вольере.