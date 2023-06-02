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1 июня у подножия горы Таурас в Вильнюсе во время археологических раскопок были обнаружены могилы, поэтому работы по реконструкции временно остановлены, пишет madeinvilnius.lt.
У подножия горы Таурас в Вильнюсе обнаружены захоронения
© ELTA / Josvydas Elinskas

Первым об этом сообщил портал 15min.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас в четверг информировал, что после детального осмотра территории были найдены и другие могилы.

"Останки будут исследованы, их передали для антропологических исследований в Вильнюсский университет. Позже останки перезахоронят", – сказал он.

Планируется, что археологические исследования займут несколько недель.

В ходе осуществления проекта реконструкции горы Таурас планируется привести в порядок парк. Кроме того, починят старую и оборудуют новую детскую площадку.

Планируется также оборудовать спортивную площадку, зону отдыха, стоянку для машин.

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