У подножия горы Таурас в Вильнюсе обнаружены захоронения

Первым об этом сообщил портал 15min.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас в четверг информировал, что после детального осмотра территории были найдены и другие могилы.

"Останки будут исследованы, их передали для антропологических исследований в Вильнюсский университет. Позже останки перезахоронят", – сказал он.

Планируется, что археологические исследования займут несколько недель.

В ходе осуществления проекта реконструкции горы Таурас планируется привести в порядок парк. Кроме того, починят старую и оборудуют новую детскую площадку.

Планируется также оборудовать спортивную площадку, зону отдыха, стоянку для машин.