2024.05.11 13:36

У подножия горы Гедиминаса открывается парк развлечений, состоится бесплатный концерт

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus areštinė
Vilniaus areštinė
ФОТО: DELFI / Augustas Didžgalvis

В самом сердце Вильнюса, у подножия горы Гедиминаса, открывается парк развлечений "Утопия", пишет портал madeinvilnius.lt.

Место, где открывается парк, необычное – в XIX веке там находилось поместье, которое после прихода Российской империи сделали тюрьмой для местных мятежников, интеллигентов и деятелей искусства. Позже здание стало изолятором временного содержания, который несколько лет назад закрыли.

Сейчас в помещениях бывшего изолятора открылась популярная выставка "Ловушка с центральным отоплением". На выставке, охватывающей период 1965–1993 гг, рассказывают о попытках выживания простых людей, о их мышлении, общении и занятиях творчеством, несмотря на окружающую плесень бытия и быта.

Во дворе изолятора 11 мая откроется парк развлечений "Утопия". Состоится бесплатный концерт.

В субботу вильнюсцев и гостей столицы ждет концерт из двух частей, на нем выступят – гость из Украины Make Like a Tree, а после него - Migluma. Во второй части концерта ждет встреча с эксцентричными Savimyla и Punktò.

На открытии "Утопии" можно посетить выставку фотографий концертов Живиле Бутвилайте "Три песни".

Начало концерта в 19:00 ч., вход бесплатный.

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