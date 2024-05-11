У подножия горы Гедиминаса открывается парк развлечений, состоится бесплатный концерт

Место, где открывается парк, необычное – в XIX веке там находилось поместье, которое после прихода Российской империи сделали тюрьмой для местных мятежников, интеллигентов и деятелей искусства. Позже здание стало изолятором временного содержания, который несколько лет назад закрыли.
Сейчас в помещениях бывшего изолятора открылась популярная выставка "Ловушка с центральным отоплением". На выставке, охватывающей период 1965–1993 гг, рассказывают о попытках выживания простых людей, о их мышлении, общении и занятиях творчеством, несмотря на окружающую плесень бытия и быта.
Во дворе изолятора 11 мая откроется парк развлечений "Утопия". Состоится бесплатный концерт.
В субботу вильнюсцев и гостей столицы ждет концерт из двух частей, на нем выступят – гость из Украины Make Like a Tree, а после него - Migluma. Во второй части концерта ждет встреча с эксцентричными Savimyla и Punktò.
На открытии "Утопии" можно посетить выставку фотографий концертов Живиле Бутвилайте "Три песни".
Начало концерта в 19:00 ч., вход бесплатный.