Церемония бракосочетания Павилёниса и его избранницы Асты в посольстве Литвы в Берлине была скромной, присутствовали лишь несколько друзей. Депутат писал в фейсбуке, что отдал свою руку и сердце бывшей однокласснице в день ее 50-летия.

Медовый месяц, судя по всему, новобрачным пришлось отложить. Павилёнис находится в Берлине в командировке. В день свадьбы депутат встречался со своими латышскими и эстонскими коллегами. За поездкой Павилёниса с интересом следят депутаты литовского парламента, они говорят, что послали его в Берлин не на свадьбу, а по рабочим делам.

Статьи по теме: Депутат Павилёнис женился во время служебной командировки в Берлине

"Мы видим, что Павилёнис в Берлине по работе, я как член комитета одобрила эту поездку, она нужная и важная. И вот мы видим, что он в то же время решает свои личные дела. Очень удивлена", – сказала LNK староста фракции "крестьян" Аушрине Норкене.

"Процедура заняла 30 минут, после работы. Я заплатил за ее билеты, за все расходы. А после работы - мое личное время", – сказал Павилёнис.

В своем сообщении Павилёнис поблагодарил свидетеля с супругой и посла Рамунаса Мисилюса, оба они - старые приятели Павилёниса.

Однако все это мероприятие удивляет находящихся в Литве.

"Неужели каждый гражданин Литвы может вот так сочетаться браком в посольстве Литвы в Берлине? Действительно ли посол вот так уделил бы время каждому желающему гражданину Литвы? Возникают такие вопросы, не воспользовались ли служебным положением?", – сказал представитель "крестьян" Гедрюс Сурплис.

Заключение браков в посольствах регламентируют три законодательных акта. По закону, заключить брак в посольстве могут лишь те граждане Литвы, которые проживают за границей.

"Нет в законе жесткой установки, что оба будущих супруга должны жить за границей на территории, которую обслуживает конкретное посольство. Это логично. Но оба супруга должны проживать за границей", – сказала LNK советник министра юстиции Катажина Богдзевич.

Мисилюс утверждает, что все было законно, только он толкует этот закон иначе.

"По действующему порядку, граждане Литвы могут сочетаться браком в посольстве, но они должны отвечать определенным требованиям", – сказал он и заверил, что достаточно, чтобы один из супругов декларировал отъезд из Литвы.

По словам Павилёниса, его супруга декларировала место жительства не в Литве.

"Моя супруга в Литве место жительства не декларировала. У нее есть такое право. Это ее личное право, я не хочу это комментировать", – сказал депутат.

За коллегу вступился Эмануэлис Зингерис. "Мы не считаем ЕС заграницей", – сказа он.

Своего коллегу по фракции не осуждает и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, ничего нет плохого, если он сочетался браком не в рабочее время и за свои деньги.

Зингерис заметил, что надо поздравить коллегу. "А вообще, я думаю, надо поздравлять всех мужчин Литвы, ведь иногда они озбегают брачных отношений", – пошутил он.