У пандемии открылось второе дыхание: в ближайшие недели в Литве ожидается новый рост

"Нынешняя ситуация с коронавирусом неудовлетворительная, однако она не такая и плохая", – сказала в передаче "Тема на Delfi" советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене. Она отметила, что рост числа случаев наблюдается с начала июля.

"Он медленный. Было 100, 300, 500 случаев, это держалось около недели, только на последней неделе фиксируем больше чем по 1000 случаев. Это и заслуга вакцинации, что болезнь быстро не распространялась. Но сейчас беспокоит другой показатель, (…) это рост смертности. Большая часть скончавшихся - непривитые и люди старшего возраста. Это группа риска, до которой надо достучаться", – отметила Гудлявичене.

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что совет экспертов при правительстве не представил прогнозы дальнейшего развития пандемии. Однако он обратил внимание на особенность этой волны, начавшейся с середины июля.

"Она пришла внезапно. В конце июля ускорение пандемии составляло по 100%. Это был быстрый рост. Потом скорость замедлилась, и в конце августа было некоторое снижение. С начала сентября у пандемии открывается второе дыхание", – заметил Станкунас.

"Что касается данных за вторник, которые были представлены в среду утром, то ускорение составляет 25%. В начале августа это было 3-4-8%. 25% - это уже много. Если посчитать по-бухгалтерски, то при таком приросте к 1 ноября у нас будет 4000 случаев в день", – сказал Станкунас.

Однако эксперт отметил, что эпидемиологи такими подсчетами не руководствуются, поскольку работает ряд факторов, включая вакцинацию (она должна приостановить распространение болезни). По его словам, на ситуацию также подействует "паспорт возможностей".

"Можно сказать, что если эти факторы будут работать, то ускорение снизится, и этих 4000 может к 1 ноября и не быть", – сказал Станкунас, отметив, что есть и факторы, которые могут ускорить пандемию - это холодный период, все больше времени проводят в закрытых помещениях, помещения плохо проветриваются, плюс фактор школьников.

Ученый констатировал, что ситуация нехорошая.

"В ближайшей перспективе - в ближайшие две недели, должна наблюдаться тенденция роста, (…) надо следить, действуют ли указанные мною факторы", – сказал Станкунас.

Гудлявичене сказала, что "паспорт возможностей" - временная мера.

"Когда показатель вакцинированных будет, как в Дании, от него можно будет отказаться. Сейчас главная цель правительства - как можно дольше не закрывать страну, чтобы работал бизнес, чтобы работали школы и учреждения здравоохранения. "Паспорт возможностей" - это возможность развивать эти виды деятельности", – сказала Гудлявичене.

"Мы видим, что в начале учебного года немало классов перешло на удаленку, в изоляцию. Мы пересматриваем правила изоляции, чтобы школы максимально долго могли работать контактным способом. Мы следим за практикой в других странах. Германия не изолирует весь класс - только больных. Этот опыт стоит оценить", – сказала советник премьера.

Станкунас отметил, что такой вариант можно обсудить, но надо следить за ситуацией.

Гудлявичене сказала, что самое время обсуждать вопрос перехода на удаленную работу там, где это возможно, но заметила, что и тут ситуация отличается от прошлогодней.

"Год назад, у нас не было прививок. (…) Надо учитывать сегодняшнюю информацию. Все зависит от количество привитых в компаниях", – сказала советник премьера.

"Главы компаний могут проводить удаленные заседания, это безопаснее, чем 10 человек в одном помещении", – сказал Станкунас.

По его словам, даже привитые люди не должны расслабляться, поскольку они могут быть носителями вируса.