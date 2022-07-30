У одного литовского министра – очень высокий рейтинг, другие не пользуются популярностью

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Самым популярным политиком в Литве остается президент Гитанас Науседа, на втором месте - министр обороны Арвидас Анушаускас, третье место занимает лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте, таковы данные результатов опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas.
Gitanas Nausėda, Arvydas Anušauskas, Gabrielius Landsbergis.
Gitanas Nausėda, Arvydas Anušauskas, Gabrielius Landsbergis.
© DELFI

Впервые Анушаускас занял второе место в рейтинге в июне и пока сохраняет его.

Глава Vilmorus Владас Гайдис сказал, что это связано с продолжающейся в Украине войной и заметностью политика.

"После начала войны в Украине он вышел на первый план и неплохо реализует возможности заметности", – сказал социолог.

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По данным опроса, президента Науседу положительно оценивают 57,2% участников опроса (в июне 59,2%), Анушаускаса – 44,6% (45,4%), Блинкявичюте – 43,4% (43,6%).

На четвертом месте рейтинга - глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - 38,5% (37,2%), далее идет глава "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис – 38,1% (37%), спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен – 35,6% (32,6%).

На седьмом месте премьер страны Ингрида Шимоните - 30,4% (30,4%), далее глава Соцмина Моника Навицкене 29,6% (30,2%), мр Каунаса Висвалдас Матийошайтис – 27,7% (26,2%).

Десятку популярных политиков завершает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – 26,8% (25,%).

В рейтинге самых популярных партий лидеры не изменились: первую позицию занимают социал-демократы, на втором месте – консерваторы, на третьем – союз "Во имя Литвы".

"Рейтинг не изменился, по сравнению с июньским. По сути есть лига лидирующих партий, их позиции какое-то время не меняются, только разница немного изменилась", – сказал Гайдис, заметив, что летом рейтинги редко меняются.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за социал-демократов голосовали 13,6% респондентов (14,5% в июне), за Союз отечества-Христианских демократов Литвы 11,4% (11,7%), за союз "Во имя Литвы" – 10,6% (9,5%).

Оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых получил бы 7,6% голосов (7,4% в июне), Движение либералов поддержали бы – 5,7% респондентов (4,9%).

Оппозиционная партия "Свобода и справедливость" получила бы 4,5% голосов (5,2% в июне), Партия труда – 4% (3%), Партия свободы – 2,6% (2,7%), а Литовская партия регионов – 2,4% (2,8%).

Опрос показал, что жители Литвы больше всего доверяют пожарным-спасателям - им доверяют 90,8% респондентов (90,9% в мае), армии – 65,8% (64,1%), на третьем месте полиция - 60,9% (65,3 в июне).

Фонду социального страхования ("Содре") доверяют 60,7% участников опроса, пограничникам – 52,9%, системе здравоохранения – 51,6%, Церкви – 47,5%, системе образования – 44,5%, банкам – 40,6%, президентской службе – 40,4%.

Меньше всего жители доверяют партиям, парламенту, СМИ, правительству и судам.

Опрос был проведен 15–23 июля 2022 года, погрешность результатов составляет 3,1%, в опросе участвовали 1003 человека.

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