У новоиспеченного европарламентария Гражулиса еще одна неприятность

„Составлены два протокола об административных правонарушениях - 524 и 242 ст., назначен штраф в размере 300 евро“, – сказала представитель Главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа Лорета Кайрене.
По ее словам протоколы Гражулису были вручены в пятницу, когда он приехал в комиссариат.
524 ст. - демонстрация нацистской и советской символики. Нарушителям грозит штраф в размере от 300 до 700 евро (юридическим лицам 600-1200 евро).
224 ст. - ответственность за то, что человек мешает расследованию. По этой статье грозит штраф в размере от 300 до 860 евро.
Гражулис нарушил закон в октябре 2023 года, когда пытался вручить спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен униформу советского танкиста. Утверждалось, что эту униформу ему передали во время митинга у парламента. Гражулис обещал отдать униформу полиции.
„Передавая спикеру униформу советского танкиста, я хотел обратить внимание общества на деятельность ее деда, советского танкиста, который участвовал в оккупации Литвы и ее отца, резервиста КГБ, а также на ее нежелание отмежеваться от их деятельности“, – сказал тогда Гражулис.
Политик утверждает, что не нарушал законы.
Гражулис 5 июля заявил, что не намерен платить штраф.
„Не буду платить(...), обжалую в суде (штраф) и думаю, что я выиграю дело“, – писал он в Facebook.
Вильнюсский окружной суд сейчас рассматривает уголовное дело в отношении Гражулиса, которого обвиняют в унижении представителей ЛГБТ (преступление было совершено в мае 2022 г. в парламенте во время обсуждения закона о партнерстве).
В декабре 2023 года Гражулис был лишен мандата за грубое нарушение присяги. Суд постановил, что он 10 лет не может претендовать на пост депутата в Литве.
В июне 2024 года Гражулис был избран в ЕП.