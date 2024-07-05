У новоиспеченного европарламентария Гражулиса еще одна неприятность

„Составлены два протокола об административных правонарушениях - 524 и 242 ст., назначен штраф в размере 300 евро“, – сказала представитель Главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа Лорета Кайрене.

По ее словам протоколы Гражулису были вручены в пятницу, когда он приехал в комиссариат.

524 ст. - демонстрация нацистской и советской символики. Нарушителям грозит штраф в размере от 300 до 700 евро (юридическим лицам 600-1200 евро).

224 ст. - ответственность за то, что человек мешает расследованию. По этой статье грозит штраф в размере от 300 до 860 евро.