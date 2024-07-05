2024.07.05 16:36

У новоиспеченного европарламентария Гражулиса еще одна неприятность

 
Гитис Панкунас
ELTA
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Бывший депутат парламента Литвы, новоиспеченный европарламентарий Пятрас Гражулис получил штраф в размере 300 евро за демонстрацию советской символики и сокрытие вещественных доказательств.

„Составлены два протокола об административных правонарушениях - 524 и 242 ст., назначен штраф в размере 300 евро“, – сказала представитель Главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа Лорета Кайрене.

По ее словам протоколы Гражулису были вручены в пятницу, когда он приехал в комиссариат.

524 ст. - демонстрация нацистской и советской символики. Нарушителям грозит штраф в размере от 300 до 700 евро (юридическим лицам 600-1200 евро).

224 ст. - ответственность за то, что человек мешает расследованию. По этой статье грозит штраф в размере от 300 до 860 евро.

Гражулис нарушил закон в октябре 2023 года, когда пытался вручить спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен униформу советского танкиста. Утверждалось, что эту униформу ему передали во время митинга у парламента. Гражулис обещал отдать униформу полиции.

„Передавая спикеру униформу советского танкиста, я хотел обратить внимание общества на деятельность ее деда, советского танкиста, который участвовал в оккупации Литвы и ее отца, резервиста КГБ, а также на ее нежелание отмежеваться от их деятельности“, – сказал тогда Гражулис.

Политик утверждает, что не нарушал законы.

Гражулис 5 июля заявил, что не намерен платить штраф.

„Не буду платить(...), обжалую в суде (штраф) и думаю, что я выиграю дело“, – писал он в Facebook.

Вильнюсский окружной суд сейчас рассматривает уголовное дело в отношении Гражулиса, которого обвиняют в унижении представителей ЛГБТ (преступление было совершено в мае 2022 г. в парламенте во время обсуждения закона о партнерстве).

В декабре 2023 года Гражулис был лишен мандата за грубое нарушение присяги. Суд постановил, что он 10 лет не может претендовать на пост депутата в Литве.

В июне 2024 года Гражулис был избран в ЕП.

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