"Сегодня в Каунасе на берегу Немана я видел трех ланей. У одного на рогах был сноп травы, наверное для маскировки", – писал читатель портала Повилас.
В понедельник каунасцы делились информацией о ланях в Панемунском бору.
В Литве лани в природе не встречаются. Их завезли в наши края в давние времена, они жили здесь до XVI в., но потом популяция исчезла.
В XVII-XIX веках ланей держали в некоторых дворцовых парках.
В советское время ланей снова пытались реинтродуцировать в Литве, привозили их из Чехословакии, ГДР, Венгрии. В 1976–1977 г. в Литву привезли 90 ланей, их сначала держали в вольерах, потом часть выпустили на волю, в лесах.
В Литве лани изредка встречаются в природе. Чаще их можно увидеть в вольерах. В 2006 г. в Литве насчитывалось 580 ланей.
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