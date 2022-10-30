"Сегодня в Каунасе на берегу Немана я видел трех ланей. У одного на рогах был сноп травы, наверное для маскировки", – писал читатель портала Повилас.

В понедельник каунасцы делились информацией о ланях в Панемунском бору.

В Литве лани в природе не встречаются. Их завезли в наши края в давние времена, они жили здесь до XVI в., но потом популяция исчезла.

В XVII-XIX веках ланей держали в некоторых дворцовых парках.

В советское время ланей снова пытались реинтродуцировать в Литве, привозили их из Чехословакии, ГДР, Венгрии. В 1976–1977 г. в Литву привезли 90 ланей, их сначала держали в вольерах, потом часть выпустили на волю, в лесах.

В Литве лани изредка встречаются в природе. Чаще их можно увидеть в вольерах. В 2006 г. в Литве насчитывалось 580 ланей.