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Каунасцы могли любоваться ланями на берегу Немана. Возможно, эти грациозные животные вырвались на свободу, убежали из своего вольера. На рогах у одной из ланей был сноп травы, пишет портал Kas vyksta Kaune.
Danieliai Povilo Antanavičiaus nuotr.
Danieliai Povilo Antanavičiaus nuotr.

"Сегодня в Каунасе на берегу Немана я видел трех ланей. У одного на рогах был сноп травы, наверное для маскировки", – писал читатель портала Повилас.

В понедельник каунасцы делились информацией о ланях в Панемунском бору.

В Литве лани в природе не встречаются. Их завезли в наши края в давние времена, они жили здесь до XVI в., но потом популяция исчезла.

В XVII-XIX веках ланей держали в некоторых дворцовых парках.

В советское время ланей снова пытались реинтродуцировать в Литве, привозили их из Чехословакии, ГДР, Венгрии. В 1976–1977 г. в Литву привезли 90 ланей, их сначала держали в вольерах, потом часть выпустили на волю, в лесах.

В Литве лани изредка встречаются в природе. Чаще их можно увидеть в вольерах. В 2006 г. в Литве насчитывалось 580 ланей.

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