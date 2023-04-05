Сообщение было получено в субботу, в указанное место выехали дежурные департамента. Выяснилось, что два контейнера строительного мусора подозреваемые привезли на грузовом автомобиле.

Инспекторы подсчитали, что подозреваемые оставили на опушке 11 куб. метров неопасных отходов. Поскольку количество мусора превышает 5 куб. м, было конфисковано транспортное средство, на котором привезли мусор.

Сейчас проводят расследование инцидента, виновник выявлен. Будет составлен протокол об административном правонарушении, подозреваемый должен будет увезти мусор. Кроме того, ему грозит штраф в размере 2300–2900 евро.

О случаях нарушений в сфере охраны природы жители могут информировать инспекторов по номеру. Если есть вопросы, консультацию можно получить у специалистов Департамента охраны природы по номеру 8 700 02022 или эл. почте konsultacijos@aad.am.lt.