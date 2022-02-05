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У находящегося в самоизоляции после контакта с больным министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса подтвержден коронавирус.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

О положительном результате ПЦР-теста министра в пятницу сообщил BNS.

"Симптомы легкие. Я хорошо себя чувствую. Уходить на больничный не планирую. Я буду продолжать работать удаленно", - сказал А. Дулькис.

Ранее в пятницу А. Дулькис сообщил в Facebook, что в среду у него появились симптомы простуды, и он сделал тест на антигены, который также оказался положительным.

В четверг министр сделал ПЦР-тест.

А. Дулькис находится в самоизоляции с понедельника, когда у живущего с ним члена семьи был диагностирован коронавирус. С тех пор министр изолируется и работает удаленно.

Министр здравоохранения сделал третью бустерную дозу вакцины против COVID-19 30 ноября прошлого года.

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