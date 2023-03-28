"За" проголосовали 114 членов Сейма, "против" – 1, воздержались 2 парламентария.

Как говорится в проекте поправок к закону, на мэра возлагаются функции, ранее возложенные на директора администрации самоуправления.

Например, мэру поручается вместе с министром здравоохранения внести предложение о признании территорий зараженными возбудителями инфекционных заболеваний и о введении территориального карантина в пределах территории одного муниципалитета.

Также мэр получит от муниципального врача данные эпидемиологического анализа инфекционных заболеваний и оценки состояния здоровья больных инфекционными заболеваниями.

Теперь мэр будет отвечать за управление профилактикой и контроль инфекционных заболеваний в муниципалитетах, сможет запрещать собрания людей при угрозе распространения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний, а также ограничивать поездки жителей и движение автотранспорта и выезд с зараженной территории.

На муниципальную администрацию после внесения поправок в закон возложена задача по организации выполнения территориальных мер карантинного режима, реализации других мер борьбы с инфекционными заболеваниями. Также администрация самоуправления будет заниматься оборудованием помещений, где будут изолироваться люди.

Кроме того, термин "муниципальный врач" заменен на "координатор оздоровительной деятельности".

Изменение закона обусловлено необходимостью согласования Закона о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека с вступающими в силу 1 апреля поправками к Закону о местном самоуправлении, в которых утверждена новая модель местного самоуправления, когда исполнительной властью муниципалитета становится мэр.