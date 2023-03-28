"За" проголосовали 114 членов Сейма, "против" – 1, воздержались 2 парламентария.
Как говорится в проекте поправок к закону, на мэра возлагаются функции, ранее возложенные на директора администрации самоуправления.
Например, мэру поручается вместе с министром здравоохранения внести предложение о признании территорий зараженными возбудителями инфекционных заболеваний и о введении территориального карантина в пределах территории одного муниципалитета.
Также мэр получит от муниципального врача данные эпидемиологического анализа инфекционных заболеваний и оценки состояния здоровья больных инфекционными заболеваниями.
Теперь мэр будет отвечать за управление профилактикой и контроль инфекционных заболеваний в муниципалитетах, сможет запрещать собрания людей при угрозе распространения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний, а также ограничивать поездки жителей и движение автотранспорта и выезд с зараженной территории.
На муниципальную администрацию после внесения поправок в закон возложена задача по организации выполнения территориальных мер карантинного режима, реализации других мер борьбы с инфекционными заболеваниями. Также администрация самоуправления будет заниматься оборудованием помещений, где будут изолироваться люди.
Кроме того, термин "муниципальный врач" заменен на "координатор оздоровительной деятельности".
Изменение закона обусловлено необходимостью согласования Закона о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека с вступающими в силу 1 апреля поправками к Закону о местном самоуправлении, в которых утверждена новая модель местного самоуправления, когда исполнительной властью муниципалитета становится мэр.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Daržovė, apie kurios naudą žino retas: saugo nuo vėžio, palaiko sveikas kepenis, širdį ir žarnyną, netgi padeda mesti svorį receptas puikiai tiks ir Velykų stalui
TOP новостей
Новая налоговая реформа в Литве: ее хотят принять не те, кто разрабатывал
Против представленной налоговой реформы восстали...
Вниманию водителей: с апреля начнут действовать новые радары
Уже совсем скоро в столице Литвы уберут знаки о...
Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем
В минувшую субботу в Риге прошла 4-ая антивоенная...
В Литву возвращается зима, прогнозируют даже метель
Во вторник Литва окажется в зоне действия низкого...