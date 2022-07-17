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Вопрос безопасности в аэропорту очень важен. Однако бывают случаи, когда некоторые пассажиры отпускают неудачные шутки. Шутит в аэропорту строго запрещено, поскольку служба безопасности аэропорта должна проверять любую угрозу. Работники компании Litcargus рассказали, что нельзя говорить или делать пассажирам в аэропорту во время проверки и как подготовить ручную кладь, чтобы не пришлось распрощаться с ее содержимым, пишет madeinvilnius.lt.
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
© DELFI / Karolina Pansevič

За шутку придется ответить

Аэропорт - живой организм, жизнь там кипит круглосуточно. Можно попытаться представить себе, как она будет парализована, если поступит сообщение о бомбе. Людей эвакуируют из терминалов, съедется полиция, пожарные, саперы. По словам представителя Litcargus Грете Черныхене, это обычные действия в случае угрозы. Изредка такие действия бывают вызваны необдуманными шутками пассажиров.

"Работники, обслуживающие пассажиров, проверяя и регистрируя багаж, всегда спрашивают у пассажиров, нет ли у них в багаже запрещенных вещей. Ответы бывают разными, например, "везу бомбу". Произносить такую фразу в аэропорту запрещено", – сказала Черныхене, заметив, что такой шутник в самолет не попадет.

В аэропорт нельзя приносить с собой запрещенные вещи (оружие, ножи и т.п., химические и легко воспламеняющиеся средства, взрывчатку, баллончики с газом, бенгальские огни и др.).

Все пассажиры проходят строгий досмотр. Все проходят через металлодетектор (если он сработал, работник аэропорта дополнительно обыскивает пассажира), вещи просматривают с помощью рентгена. Иногда пассажира просят вытянуть руки, показать ладони, чтобы проверить на наличие взрывчатых веществ.

Чего не должно быть в ручной клади

"В ручной клади жидкость может быть в емкостях не больше 100 мл. Исключения могут быть только в том случае, если человек везет жизненно необходимые лекарства или детское питание", – заметила Черныхене и напомнила, что все емкости надо положить в литровый пакет с зажимом (его максимальный размер 20×20 см).

Не стоит глубоко прятать электроприборы: компьютер, мобильный телефон, планшет, фотоаппарат надо отдельно от других вещей проверить с помощью рентгена.

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