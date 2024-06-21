2024.06.21 13:43

У магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда нелегально вырублены 80 деревьев

 
ru.DELFI.lt
Senmedžiai (Pilies g. 22)
Senmedžiai (Pilies g. 22)
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Инспекторы охраны окружающей среды сообщают, что компания без разрешения муниципалитета незаконно вырубила в Каунасском районе, в старостве Бабтай, 80 деревьев и кустарников. Природе был нанесен ущерб на сумму 10 000 евро, пишет портал madeinvilnius.lt.

6 июня 2024 года в Департамент охраны окружающей среды поступило сообщение о незаконной вырубке деревьев и кустарников в Бабтайском старостве, недалеко от магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда.

Инспекторы осмотрели территорию и выяснили, что у компании, которая организовала вырубку, не было разрешения. Всего вырубили 80 деревьев и кустов: дикую сливу, ивы, липы, березы, яблони, елку. Деревья находились в охраняемой зоне магистрали на государственной земле.

Природе нанесен ущерб на сумму 9933,25 евро. Составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителя ждет также штраф в размере 240-900 евро.

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