Европейское бюро статистики Eurostat в ноябре 2021 года указало, что во всем ЕС в 2020 г. удобств дома не было только у 1,9% жителей Европы.

В Литве у 7,6% до сих пор дома нет унитазов, подключенных к канализации. Хуже показатели только в Латвии (8%), Болгарии (13,2%) и Румынии (22,8%).

В соседней Польше туалетов нет только у 1,4% жителей, в Эстонии – у 4%, а в Швеции такого явления практически не существует – 0%.

"Наверное, эта статистика отражает общую картину подключения жителей Литвы к центральной канализации. На самом деле у нас к центральной сети подключены 77-78% жителей, еще 22% оборудовали/пользуются индивидуальными системами. Это не обязательно уличные туалеты, это могут быть биосистемы, небольшие системы", – сказал старший советник Министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас.

Литве остался год для того, чтобы отказаться от уличных туалетов в населенных пунктах, где проживает больше 2000 жителей (их в Литве 62). В 2023 г. в таких населенных пунктах к центральным сетям должны быть подключены 98% жителей.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас в начале года предупредил, что если Литва не достигнет этого показателя, ей грозят штрафы в сотни миллионов евро.

"Речь не идет обо всей Литве, подключить всех невозможно даже технически, да и экономически нерационально", – пояснил Валунас.

По данным за июль 2020 г. в 27 населенных пунктах к центральной канализации еще не подключились 38 500 домашних хозяйств.

Представители муниципалитетов говорят, что больше всего проблем с малоимущими получателями социальной помощи, которые не могут подключиться, даже когда трубу подводят к самому дому, им иногда не на что купить унитаз. У некоторых до сих пор нет воды в доме.

Соседи жалуются на тех, кто до сих пор не подключился к сети, специалисты-инспекторы проводят рейды, фиксируют нарушения.

Советник Литовской ассоциации муниципалитетов Агне Казлаускене сказала, что прилагают массу усилий для того, чтобы осуществить установленное требование. Для этого используют государственные дотации, субсидии, средства выделяют сами муниципалитеты, но многое зависит от сознательности жителей.

"Действует такое правило - трубы подводят к центральной улице, оттуда жители должны подключаться сами, за свой счет. Малоимущим выделяют разного вида субсидии, трубу подводят к самому дому, хотя и здесь есть разные нюансы, встает вопрос законности действий на собственном участке. Но правительство делает все возможное, и все равно возникают проблемы", – сказала Казлаускене.

По ее словам, люди с небольшими доходами не подключаются даже тогда, когда труба подведена к самому их дому.

"У этих людей нет денег на оборудование санузла в доме. Понимаете, даже, если подвести трубу к дому, у них, грубо говоря, нет денег на унитаз. А ведь его надо ставить в отдельном помещении, не можешь установить унитаз посреди кухни или комнаты", – пояснила Казлаускене.

У некоторых жителей нет дома воды, а подключение к водопроводу в Литве не компенсируют. Муниципальные компании сами ищут средства на то, чтобы подключить людям и воду и канализацию.

"Даже те люди, у которых есть доходы и довольно большие, не хотят инвестировать в подключение к сетям, если они инвестировали в скважину. Они используют индивидуальные сооружения для очистки отходов, несмотря на то, что живут в городе", – рассказала Казлаускене.

Она надеется что Литве удастся избежать штрафа.

Проблема - не сам уличный туалет, а попадание отходов в окружающую среду. Тут важен вопрос сознательности жителей, и Казлаускене убеждена, что уровень сознательности растет.

"Инспекторы ездят, проводят проверки. Сейчас и соседи не молчат, жалуются, люди стали ответственнее. Если ситуация такая, то хотя бы за местным туалетом или выгребной ямой должны следить, вывозить отходы на специальных машинах", – заметила специалист.

В 2020 г. инспекторы выявили 541 случай загрязнения окружающей среды отходами уличных туалетов, а в 2021 г. до октября - 425 таких случаев.

Штрафы за загрязнение составляют от 60 до 300 евро, за повторные действия – 300-1150 евро.

Валунас заверил, что муниципалитеты пользуются выделенной государством финансовой помощью для осуществления поставленных задач и оказания помощи малоимущим жителям. По его словам, обновленная информация о том, сколько людей еще не подключились к городской канализации, появится в декабре 2021 г.

Кто в обязательном порядке должен подключаться к центральной канализации? Есть жители, которые обязаны делать это, независимо от того, хотят они этого или нет.

"Это должны делать те жители, около участка которых проходит городская канализация, не где-то на другой стороне дороги, а именно - около участка. Кроме того, это должны делать те, кто неправильно утилизирует стоки (это устанавливают инспекторы). Уличная сеть принадлежит муниципалитету или поставщику воды", – пояснил Валунас.

Он заметил, что даже если Литва получит огромный штраф за невыполнение обязательств, обязательства останутся в силе, их придется выполнять. Уличных туалетов в городе не должно быть.

"Каким именно был бы штраф, сложно сказать, поскольку оценивают много критериев. Ясно одно, если можно обойтись без штрафа, надо прилагать максимум усилий для этого, иначе расходы будут в два-три раза выше", – признал советник.

В населенных пунктах, где проживает меньше 2000 жителей, и на хуторах уличные туалеты могут остаться. Но это не значит, что те, кто неправильно утилизируют отходы, смогут спать спокойно.