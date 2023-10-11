У литовского правительства нет возможности повысить зарплаты учителям на 30%

"Естественно, что этой осенью пока что громче всего звучат предложения о повышении зарплат учителей иначе, чем было предложено в проекте бюджета, т. е. 15%+15% вместо 10%+10%, как того требует один профсоюз", – пишет на своей странице в Facebook И. Шимоните о предложениях парламентской оппозиции изменить предусмотренное в бюджете повышение зарплат учителей.
"В каморках ходят разговоры о том, что (как это иногда бывало в предыдущие созывы) правительство оставило некую "заначку", из которой как кролика из шляпы вытащит деньги, чтобы исполнить различные пожелания", – риторически спрашивает премьер-министр.
И. Шимоните подчеркивает, что, в отличие от того, что говорит бастующий профсоюз и ряд политиков, правительство не скрывает средств, которые позволили бы еще больше повысить зарплаты учителей и договориться с педагогами во главе с Андрюсом Навицкасом.
Премьер-министр добавляет, что бывают случаи, когда бюджет приходится корректировать, но данная просьба профсоюза учителей требует чрезмерных финансовых затрат.
"Это правительство при разработке всех своих бюджетов таких фокусов не делало и не будет делать – мы четко и ясно декларируем все возможности и все предложения в проекте бюджета. Бывает, что ситуация меняется, бывает, что в середине года из-за изменившейся ситуации приходится вносить коррекции в бюджет, но тогда мы это и делаем", – пишет И. Шимоните.
"При рассмотрении проектов бюджета погрешность окончательно принятого проекта от первоначального бывает очень мала и уж точно не стомиллионная, как того требовал бы принцип "15%+15%", – подчеркивает премьер-министр.