У литовского правительства нет возможности повысить зарплаты учителям на 30%

"Это правительство при разработке всех своих бюджетов таких фокусов не делало и не будет делать – мы четко и ясно декларируем все возможности и все предложения в проекте бюджета. Бывает, что ситуация меняется, бывает, что в середине года из-за изменившейся ситуации приходится вносить коррекции в бюджет, но тогда мы это и делаем", – пишет И. Шимоните.