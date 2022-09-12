По данным представителя Государственного лесничества Марюса Иванаускаса, этот мусор могли вывезти из реконструируемого дома, привезли его, вероятно, нелегальные сборщики мусора, которые сообщают, что вывозят мусор и должным образом его утилизируют, однако, взяв с жителей деньги, вывозят мусор в лес.
Среди найденного мусора обнаружены строительный мусор, старые унитазы, оконные рамы, книги, мебель, банки от краски, старая резина, пластиковая тара, чемоданы, провода и даже рождественские украшения. Сейчас егеря с инспекторами по охране природы расследуют это происшествие и пытаются выяснить и идентифицировать нарушителя.
"Мы просвещаем жителей, уже два года лесничество проводит субботники по уборке леса "Уборка леса", но, к сожалению, мусора в лесах меньше не становится. Большой проблемой остаются нелегальные сборщики мусора", - сказал представитель лесничества Марюс Иванаускас.
Ежегодно в лесах собирают 1000 т разных отходов. Головная боль егерей - выбрасываемые в лесах коммунальные отходы и крупногабаритный мусор.
Загрязнение леса - это нарушение, за которое грозит административная ответственность. Если вы заметили в лесу людей, которые выбрасывают мусор, звоните по номеру 112.
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