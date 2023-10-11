У Игналинской атомной электростанции новый генеральный директор

"За свою карьеру я работал в различных энергетических компаниях, последние 6 лет - в транспортном секторе, поэтому я рад снова вернуться в энергетический сектор. Я буду стремиться помочь людям достичь наилучших результатов, не становясь у штурвала, а направляя команду на поиск правильного направления и решений", - сказал генеральный директор ИАЭС Л. Баужис.

На Игналинской АЭС, которая не производит электроэнергию с 2010 года, реализуются проекты по снятию с эксплуатации стоимостью сотни миллионов евро. После того как весной прошлого года была завершена транспортировка ОЯТ в новое промежуточное хранилище, на ИАЭС проектируется демонтаж российских реакторов РБМК и ведется подготовка к упорядочению их отходов. Все работы по снятию с эксплуатации планируется завершить в 2038 году.