У Игналинской атомной электростанции новый генеральный директор

Л. Баужис был выбран после победы в конкурсе, организованном Министерством энергетики, где он превзошел 8 других кандидатов. В последние годы Л. Баужис работал заместителем генерального директора и начальником дирекции пассажирских перевозок LTG, а позднее генеральным директором LTG Link в компании "Литовские железные дороги".
Он также имеет большой опыт работы в энергетическом секторе: работал в компании Mažeikių nafta (ныне Orlen Lietuva), где возглавлял отделы, отвечающие за логистику нефтепродуктов, а также занимал должности директора по трубопроводам и морским терминалам и директора по логистике в "Orlen Lietuva", указывается в сообщении ИАЭС.
"Безопасный демонтаж объекта атомной энергетики и обращение с радиоактивными отходами – это чрезвычайно сложный проект, в рамках которого возникают значительные трудности, начиная от составления графика и управления финансовыми рисками и заканчивая проектированием и строительством инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами. Выражая признательность и благодарность прежнему руководителю за его работу, я рад, что предприятие возглавит и продолжит работу опытный профессионал Линас Баужис", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.
"За свою карьеру я работал в различных энергетических компаниях, последние 6 лет - в транспортном секторе, поэтому я рад снова вернуться в энергетический сектор. Я буду стремиться помочь людям достичь наилучших результатов, не становясь у штурвала, а направляя команду на поиск правильного направления и решений", - сказал генеральный директор ИАЭС Л. Баужис.
На Игналинской АЭС, которая не производит электроэнергию с 2010 года, реализуются проекты по снятию с эксплуатации стоимостью сотни миллионов евро. После того как весной прошлого года была завершена транспортировка ОЯТ в новое промежуточное хранилище, на ИАЭС проектируется демонтаж российских реакторов РБМК и ведется подготовка к упорядочению их отходов. Все работы по снятию с эксплуатации планируется завершить в 2038 году.