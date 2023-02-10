Руслан Салаватов свою первую поездку через Литву запомнит надолго - он предъявил пограничникам фальшивое удостоверение личности, за что был задержан. Суд приговорил его к 34 суткам ареста в Алитусской тюрьме. Спортсмен признал свою вину, поэтому судья Аксиния Жемантаускене рассмотрела вопрос в спешном порядке и время ареста было сокращено на треть.

Салаватов легально пересек границу Литвы и Беларуси, у него был паспорт гражданина России и вид на жительство во Франции (он с семьей живет там с 2007 года).

Автомобиль бойца MMA пограничники остановили около деревни Салапераугис, на 96 км дороги Каунас – Мариямполе – Сувалки.

Салаватов предъявил паспорт, вид на жительство во Франции и выданное в Румынии водительское удостоверение. В удостоверении было фото Салаватова, но другие имя и фамилия, было видно, что документ фальшивый. Позже этот факт подтвердили эксперты.

"Мы остановили выезжавший из Литвы Mercedes Benz Sprinter с французскими номерами. Автомобилем управлял гражданин России, с ним ехали 5 пассажиров, – рассказал пограничник. – Салаватов предъявил паспорт РФ, вид на жительство во Франции и выданные в Румынии права. Мы заметили, что на водительском удостоверении фото Салаватова, а имя и фамилия другого человека".

Документы пассажиров были в порядке, поэтому они смогли продолжить путь, а Салаватов был задержан.

На допросах Салаватов подтвердил, что документ фальшивый. Он сказал, что с Литвой его ничего не связывает.

"Я с семьей с 2007 г. живу во Франции, у нас есть вид на жительство, я там работаю на стройке, зарабатываю 1200-1300 евро в месяц, – сказал Салаватов. – Когда я поселился во Франции, поменял российские права на французские".

"5 лет назад я участвовал в состязаниях по ММА в Румынии, там у меня украли деньги и документы, в их числе права, – рассказал он. – Поскольку в Румынию я приехал на автомобиле, выехать без прав не мог, поэтому один знакомый предложил помочь – получить права, чтобы я мог вернуться домой. Надо было заплатить 400 евро. Я согласился, заплатил, мне через несколько дней принесли водительское удостоверение с моим фото и годом рождения, но имя и фамилия были не мои, кроме того, категории были другие".

Он заверил, что тогда вернулся с этими правами во Францию и больше ими не пользовался, но и за новыми правами во Франции не обращался.